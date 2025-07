A Ponza e Palmarola arriva il Telepass “marino” per pagare l’ormeggio

PONZA – Arriva a Ponza il Telepass “marino”, il servizio digitale che consente di pagare il ticket ambientale previsto per l’ormeggio delle imbarcazioni a Ponza e Palmarola, attraverso lo smartphone. Scaricando l’app dedicata, a prescindere che si sia cliente Telepass o meno, l’obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti introdotti dall’isola pontina lo scorso anno come contributo al Comune di Ponza per chi ormeggia deve ancorare nelle acque circostanti, incluse le aree protette di Palmarola. L’obiettivo è sostenere la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Le tariffe variano in base alla lunghezza dell’imbarcazione e al periodo stagionale – in alta stagione (15 giugno – 15 settembre), l’importo può arrivare fino a 3 euro per metro lineare al giorno per le barche più grandi – e il ticket si applica sia alle unità da diporto che ai natanti non iscritti al registro, inclusi gommoni e motoscafi. La app “Telepass Mare Ponza” calcola in automatico quanto è dovuto in base ai dati dell’imbarcazione e della stagione.

“Come sindaco di questa splendida isola del tirreno, sono onorato ed entusiasta per quanto costruito da un team di professionisti del settore. Onorato di sapere che un’azienda italiana di rilievo come Telepass abbia creduto in questo progetto innovativo, individuando nell’isola di Ponza il territorio ideale per promuovere una sperimentazione all’avanguardia. Entusiasta perché la copertura informativa e l’immagine dell’isola avranno risonanza nazionale e perché questo servizio faciliterà molto gli amanti del mare, non solo i già clienti Telepass, offrendo loro un motivo concreto in più per scegliere ponza come meta”, dichiara Francesco Ambrosino, sindaco di Ponza.

“Con Telepass Mare Ponza portiamo la stessa rivoluzione che abbiamo creato sulla strada anche in mare: fluidità, tecnologia e rispetto dell’ambiente – commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass –. Diamo il via a questo nuovo servizio partendo da luoghi straordinari come Ponza e Palmarola, è un’opportunità concreta per rendere anche il turismo nautico più consapevole e rispettoso della natura e il primo passo verso una rete di mobilità costiera più sostenibile, intelligente e connessa, a beneficio sia dei viaggiatori che dei territori.”

Telepass Mare Ponza è la prima sperimentazione dell’azienda dedicata alla mobilità costiera.