Cisterna, minaccia la parente con un fucile: 37enne trovato con armi e droga

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Cisterna di Latina dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. L’intervento degli agenti del Commissariato è scattato in seguito alla denuncia presentata da una parente del trentasettenne, che nel pomeriggio si era recata in Commissariato raccontando di essere stata minacciata con un fucile proprio dal congiunto. Individuato il luogo di dimora dell’uomo – un container situato in un terreno dove lavorerebbe come guardiano – i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione. Al suo interno hanno trovato una carabina, una pistola scacciacani e tre cartucce. Ma non solo: nascoste in una tazza di ceramica, sono state rinvenute anche dosi di cocaina già confezionate per un peso complessivo di 39 grammi. Nel container sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento e bilancini di precisione. Alla luce del ritrovamento e dei precedenti di polizia a carico dell’uomo, è scattato l’arresto in flagranza. Su disposizione del pubblico ministero, il 37enne è stato trasferito in carcere in attesa della convalida dell’arresto. Nel corso della stessa operazione, il proprietario del terreno, anch’egli noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per favoreggiamento personale.