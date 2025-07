I messaggi di solidarietà per l’aggressione al segretario del circolo di Sinistra Itliana di Aprilia

APRILIA – “Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al Segretario di Sinistra Italiana Aprilia, Davide Casari, che è stato aggredito fisicamente a margine di un incontro sull’autorizzazione all’apertura di una discarica nel territorio cittadino.

Non è accettabile una reazione simile da parte di un esponente politico ed ex assessore, a fronte di uno scambio verbale tra visioni differenti.

Questo episodio è sintomatico di una disabitudine cronica al dibattito e al confronto e di un clima di tensione e nervosismo che evidentemente persiste negli ambienti politici e associativi di Aprilia, recentemente commissariata per infiltrazioni di stampo mafioso.

Fare politica in alcuni territori è estremamente difficile e complesso. Facciamo appello a tutte le forze politiche di Aprilia affinché oltre che difficile e complesso, fare politica ad Aprilia non diventi anche pericoloso per l’incolumità delle persone”. E’ la nota di Avs, Pd e M5S di Aprilia

Il comunicato di Sinistra Anticapitalista Aprilia che esprime piena solidarietà e vicinanza al segretario cittadino di Sinistra Italiana, Davide Casari, aggredito fisicamente durante una assemblea pubblica in città da un noto esponente politico di centrodestra apriliano.

“Riteniamo che simili atti di violenza siano deprecabili e sintomo di ulteriore decadimento del dibattito pubblico locale, in una situazione politica e sociale territoriale già di per sé disastrosa a seguito delle vicende che hanno visto il comune cittadino commissariato per infiltrazione mafiosa.

Il territorio di Aprilia e dei comuni limitrofi, nonché le migliaia di persone che vi abitano e vi vivono, stanno già pagando scelte politiche scellerate dal punto di vista di salubrità e vivibilità ambientale.

Su un territorio già martoriato per decenni dalla presenza di discariche abusive, stoccaggio di rifiuti in strutture inadeguate, continui roghi di materiali tossici, ecc…, le scelte politiche dei vari governi succedutisi nel tempo, dal livello regionale a quello territoriale passando per quello provinciale (eh sì… le provincie esistono ancora anche se i loro governanti non vengono più eletti dai cittadini e dalle cittadine in democratiche elezioni popolari, ma questo è un altro discorso…), si sono sempre più allontanate dalle reali esigenze del territorio e di chi lo abita.

Non c’è certo bisogno di una ulteriore discarica (argomento dell’assemblea in cui è scaturito il fatto di violenza individuale che ribadiamo nuovamente essere deprecabile e ingiustificabile), la cui responsabilità politica è chiaramente a tutti i livelli delle amministrazioni di centrodestra, ma nemmeno di un inceneritore alle porte, che è invece di emanazione politica del centrosinistra capitolino.

Questa riflessione per sottolineare che, nonostante nel teatrino della politica si cerchi di respingere le proprie responsabilità politiche e di affibbiarle alla controparte politica, nella realtà ciò che deve essere messo in discussione è un modello economico, “di sviluppo”, politico e sociale che negli ultimi decenni è stato trasversale agli schieramenti politici maggioritari.

Anche Mariagrazia Ciolfi coordinatrice provinciale del MoVimento 5 Stelle di Latina, esprime piena solidarietà a Davide Casari, referente comunale di Sinistra Italiana ad Aprilia, per l’aggressione subita durante l’assemblea pubblica sulla discarica di via Scrivia. Quanto appreso dalla stampa lascia sgomenti: un fatto gravissimo e inaccettabile, che nulla ha a che fare con la politica e che segna una pericolosa deriva. Il dissenso, anche quando espresso con forza, non può e non deve mai giustificare atti di aggressione. È nostro dovere, come rappresentanti politici e cittadini, difendere con fermezza i principi del rispetto reciproco, del dialogo democratico e della civile convivenza.