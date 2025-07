Stadio comunale di Fondi: al via la riqualificazione

Un finanziamento da 1,5 milioni di euro darà nuova vita allo stadio comunale di via Arnale Rosso a Fondi. Con un decreto del 15 luglio, firmato dal capo del dipartimento per lo sport Flavio Siniscalchi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ufficializzato il contributo, che si aggiunge ai 300mila euro di cofinanziamento del Comune per un totale di 1,8 milioni di euro. Un intervento atteso da decenni, che vedrà finalmente l’abbattimento delle famigerate tribune rimaste incomplete da 40 anni. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Beniamino Maschietto, dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli, che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ha illustrato i dettagli del progetto. Il piano prevede la completa riqualificazione dell’area: oltre al rifacimento del campo da calcio con erba sintetica di ultima generazione, sorgeranno campi da padel, tennis e basket, una zona fitness, due campi per tiro e bocce, nuovi servizi igienici, un punto ristoro, due torri faro e un sistema di raccolta delle acque piovane per un uso sostenibile.

«Dopo 40 anni di attesa, abbatteremo le mastodontiche tribune incompiute e restituiremo alla città un complesso sportivo moderno e funzionale», ha sottolineato Ciccarelli.