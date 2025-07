Pontina, auto finisce nel fossato: conducente salvato dalla Polizia Stradale

Un grave incidente si è verificato nei giorni scorsi lungo la Pontina, dove un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi in un fossato e restando avvolta dalla vegetazione. Alla guida del veicolo c’era un giovane che, rimasto intrappolato nell’abitacolo, rischiava gravi conseguenze a causa di un principio di incendio sviluppatosi sul mezzo. Il tempestivo intervento della Polizia Stradale di Terracina ha evitato il peggio: gli agenti, nonostante le difficoltà, sono riusciti a estrarre l’uomo e a metterlo in sicurezza fino all’arrivo dei sanitari, intervenendo anche sul veicolo per scongiurare le fiamme. Il conducente è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per lui solo qualche giorno di prognosi e tanto spavento. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.