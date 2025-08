Borgo Grappa in Festa: fino al 10 agosto balli, musica e buon cibo

LATINA – Entra nel vivo “Borgo Grappa In Festa”, la manifestazione che ha preso il via il primo agosto, prosegue organizzata dall’associazione “Amici del Borgo” – Comitato di Borgo Grappa, in collaborazione con Opes Latina, Proloco Borgo Grappa e Centro Anziani di Borgo Grappa.

Fino al 10 agosto, esibizioni di ballo, orchestre live, concerti dance ’80, ’90 e Duemila, dj set, concerti jazz, mostre ed esposizioni, stand gastronomici, e un’area per bambini per la seconda edizione. Il programma prevede ogni sera divertimento per tutti e un piatto speciale da gustare nell’area ristoro.

L’appuntamento nel cuore della frazione di Latina nell’area del Monumento ai Caduti.

L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dal Comune di Latina e rientra nell’ambito delle iniziative che promuovono la riqualificazione del Monumento ai Caduti del borgo.