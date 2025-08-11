Domenica di incendi: disastro a Roccasecca dei Volsci e Sonnino. Fiamme a Sabaudia











ROCCASECCA DEI VOLSCI – Due incendi hanno infiammato domenica i Monti Lepini e Ausoni nelle zone di Roccasecca dei Volsci e Sonnino. In azione vigili del fuoco, anche con i mezzi aerei, protezione civile e cittadini che si sono dati da fare come hanno potuto. Una giornata di emergenza per i sindaci Barbara Petroni e Gianni Carroccia di fronte all’ennesimo disastro ambientale che colpisce le nostre colline.

“Con grande rabbia – scrive proprio la sindaca Petrucci – vi informo che l’incendio che sta devastando il nostro territorio non è ancora sotto controllo. Le fiamme, alte e alimentate dal vento e dalla siccità, continuano a distruggere ettari di vegetazione, mettendo a rischio non solo l’ambiente ma anche abitazioni e animali . Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile Petrucci stanno lavorando incessantemente da ore, con coraggio e dedizione assoluta. A loro va il nostro più profondo ringraziamento. Ma la situazione resta critica. Chi ha appiccato questo incendio è un criminale. Un vigliacco senza scrupoli, un nemico del nostro paese”.

Le fiamme sono arrivate a lambire il borgo di Fossanova.

A SABAUDIA – Un incendio sviluppatosi nell’area industriale di Sabaudia ha rischiato ieri di propagarsi alla foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo. Le fiamme, alimentate dal vento che soffiava intorno alle 13, sono divampate in un campo incolto, hanno raggiunto un deposito di legna e successivamente l’area abbandonata ex Mial dove hanno bruciato lastre in vetroresina producendo una densa nube di fumo nero e sono fortunatamente state spente prima che potessero arrivare all’area protetta.

SUPPORTO ALLA CAMPANIA – Domenica 10 agosto dieci squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile del Lazio hanno raggiunto la Campania per supportare le attività di spegnimento del vasto incendio che interessa il Parco Nazionale del Vesuvio. “Un impegno complessivo di circa 60 persone con 8 pick-up, con modulo antincendio boschivo e 2 autobotti. Grazie a tutti i nostri volontari e operatori per la loro instancabile dedizione”, sottolinea il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.