San Felice Circeo, crolla solaio, inagibile immobile in via Roma

SAN FELICE CIRCEO – Paura nel pomeriggio di ieri per il crollo del solaio di una attività in Via Roma a San Felice Circeo. E’ stato lo stesso titolare a dare l’allarme fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti carabinieri insieme, vigili del fuoco, polizia locale e i tecnici del Comune.

Un’ordinanza della sindaca Monia Di Cosimo ha dichiarato l’inagibilità dell’edificio, ordinando il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato al civico 203. Sgomberati due appartamenti al piano superiore