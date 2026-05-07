Cisterna, fa un incidente e mostra la patente contraffatta: scoperto e denunciato

CISTERNA – Fa un incidente e si scopre che ha una patente di guida contraffatta. E’ successo a Cisterna, martedì pomeriggio quando la Polizia Locale è intervenuta in Via Aprilia, in prossimità di Via Reynolds dove il conducente della Fiat Punto coinvolta, un cittadino egiziano di 26 anni residente in un comune della provincia di Roma, ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica di Romania. Dal primo controllo operato dai componenti della pattuglia sono state rilevate anomalie sul documento relative alla grafica e ai sistemi di sicurezza proprio dei documenti elettronici.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di Corso della Repubblica e la patente sottoposta a verifiche tecniche approfondite grazie alla strumentazione ad hoc in possesso del Comando. Gli accertamenti hanno confermato che il documento era contraffatto. Il conducente ha esibito inoltre la propria patente egiziana che è stata ritirata in quanto lo stesso risultava residente in Italia da oltre un anno, senza aver convertito la patente extracomunitaria in patente italiana, obbligo derivante dalle disposizioni del Codice della Strada. Il documento contraffatto è stato sottoposto a sequestro e il conducente denunciato all’ autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.

Da oltre 10 anni il Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina ha costituito un apposito ufficio anticontraffazione divenuto punto di riferimento sia per le altre forze dell’ordine che per l’autorità giudiziaria in tema di verifiche sull’originalità dei documenti.