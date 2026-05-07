ATTUALITA'
Dopo i premi al Vinitaly, Villa Gianna conquista due ori a Lione
SABAUDIA – Dopo i premi al Vinitaly di Verona, la Cantina Villa Gianna ha ottenuto due medaglie d’oro al Concorso Internazionale di Lione tra le competizioni più rilevanti del settore vinicolo europeo. La cantina di Sabaudia ha conquistato due Medaglie d’Oro tra 5000 vini provenienti da tutto il mondo con il Circeo DOC Bianco Innato Vendemmia 2024 e con il Moscato di Terracina DOC Secco. “Un riconoscimento internazionale importantissimo per un prodotto che rappresenta la storia vinicola della nostra provincia”, commenta la presidente di Unindustria Latina Tiziana Vona, “Come Unindustria siamo orgogliosi di rappresentare realtà come quelle di Villa Gianna. Il nostro territorio è ricco di piccole, medie e grandi aziende nazionali e multinazionali di enorme prestigio”.
Al Vinitaly di Verona, giunto alla 58ª edizione, dove la cantina ha ottenuto tre importanti riconoscimenti nell’ambito del concorso 5Star Wines – The Book. Il Bellone Vigne del Borgo 2025 ha ottenuto 92 punti, l’Elogio Mediterraneo Passito di Moscato 2024 ha ricevuto 91 punti e l’Elogio Moscato di Terracina DOC Secco 2025 ha conquistato 90 punti. A ritirare i premi sono stati i tre figli del fondatore, Gianluca, Alessandra e Francesco Giannini
ATTUALITA'
Un anno per il tuo futuro, il Vescovo Crociata premia gli studenti vincitori del concorso
Cerimonia di premiazione a Latina per il concorso “Un anno per il tuo futuro”, iniziativa giunta alla settima edizione e rivolta agli studenti degli istituti tecnici e professionali del territorio. A consegnare i riconoscimenti è stato il vescovo Mariano Crociata, nella sede della curia diocesana. Il progetto, promosso dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno grazie ai fondi dell’8xmille e con il contributo della BCC Roma, punta ad accompagnare i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un percorso formativo ispirato ai principi della Dottrina sociale della Chiesa. Oltre trenta gli studenti coinvolti in cinque incontri tematici, al termine dei quali sono stati presentati elaborati e sostenuti colloqui davanti alla commissione presieduta da Pina Caruso. Tre i premi assegnati: due borse di studio da 2.500 euro per l’accesso all’università e un buono da 2.000 euro per percorsi professionalizzanti. A distinguersi sono stati Sara Abd El Wahed, dell’IIS “Vittorio Veneto-Salvemini”, Daniele Rossi, dell’IIS “Guglielmo Marconi”, e Constantin Cristian Kovacs, dell’IIS “San Benedetto-Einaudi-Mattei”. Nel suo intervento, il vescovo Crociata ha sottolineato il valore della formazione e della conoscenza come strumenti fondamentali per la crescita personale e sociale, evidenziando l’importanza di offrire a tutti i giovani pari opportunità per costruire il proprio futuro.
ATTUALITA'
Ater Latina, consegnate le chiavi di 5 alloggi a canone calmierato
A Latina cinque famiglie hanno ricevuto questa mattina i nuovi alloggi a canone calmierato, dopo anni di attesa. Gli appartamenti, di proprietà dell’Ater Latina, sono stati assegnati al termine di un intervento di ristrutturazione e distribuiti in diversi immobili della città. La cerimonia si è svolta nella sede centrale di via Curtatone.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente Enrico Dellapietà, che ha evidenziato come l’ente stia lavorando per valorizzare il patrimonio esistente e rispondere a una domanda abitativa in costante crescita, tema tornato centrale anche nel dibattito nazionale.
L’obiettivo è duplice: da un lato rendere disponibili nuovi alloggi, dall’altro garantire soluzioni sostenibili. Il canone calmierato si rivolge infatti a una fascia intermedia di cittadini, con costi che partono da circa 4 euro al metro quadrato, offrendo un’alternativa accessibile rispetto al mercato libero.
Presente alla consegna anche il direttore generale Massimo Monacelli, che ha evidenziato il lavoro svolto per ottimizzare le risorse pubbliche e trasformarle in risposte concrete per il territorio.
ATTUALITA'
Giornata Mondiale della Croce Rossa, sulla facciata del Comune di Gaeta sventola la bandiera crociata
GAETA – Sulla facciata del Comune di Gaeta sventola anche la bandiera della Croce Rossa. Ieri (martedì 5 maggio), in vista della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra l’8 maggio in memoria della nascita del fondatore Henry Dunant, il Sindaco Cristian Leccese ha ricevuto una delegazione del Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana, che ha consegnato simbolicamente al Primo Cittadino il vessillo dell’organizzazione. La bandiera resterà esposta fino all’8 maggio, periodo durante il quale la sede municipale sarà inoltre illuminata di rosso “per sottolineare visivamente l’adesione della comunità ai valori di solidarietà e assistenza”. Questa iniziativa, che coinvolge numerosi comuni italiani in collaborazione con l’ANCI – spiegano dal Comune – rappresenta un riconoscimento pubblico per il lavoro svolto dagli oltre 150.000 volontari attivi sul territorio nazionale, figure essenziali nel supporto ai cittadini più fragili e nella gestione delle emergenze.
“Ricevere e issare la bandiera della Croce Rossa sul nostro Palazzo Comunale è un gesto carico di significato che celebra un legame indissolubile tra l’Amministrazione e il Comitato locale,” ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese. “Questo vessillo rappresenta il coraggio silenzioso e la dedizione quotidiana di tanti volontari che, con spirito di sacrificio, garantiscono assistenza costante alla nostra comunità. In questi giorni in cui Gaeta si colora simbolicamente di rosso, vogliamo ribadire la nostra gratitudine a chi incarna i valori di umanità e neutralità, lavorando instancabilmente per un mondo più solidale e vicino a chi soffre.”
L’esposizione della bandiera e l’illuminazione del Comune si inseriscono in un programma più ampio di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria che la Croce Rossa Italiana promuove su tutto il territorio per ribadire l’importanza dell’aiuto umanitario e della presenza costante nelle realtà locali.
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