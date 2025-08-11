Sigfrido Ranucci è cittadino onorario di Rocca Massima

ROCCA MASSIMA – Il giornalista Sigfrido Ranucci ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Rocca Massima. L’onorificenza è stata consegnata dal sindaco Mario Lucarelli vista la lunga frequentazione della cittadina, da parte del conduttore di Report e di tutta la famiglia Ranucci. – Il giornalista Sigfrido Ranucci ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Rocca Massima. L’onorificenza è stata consegnata dal sindaco Mario Lucarelli vista la lunga frequentazione della cittadina, da parte del conduttore di Report e di tutta la famiglia Ranucci.

“Qui – racconta il giornalista in un post sui social – a partire da quando avevo due mesi ho passato lunghi periodi dell’estate e della mia infanzia. Ho conosciuto gli amori, le amicizie, il senso e l’importanza della vicinanza e della solidarietà. Qui ho conosciuto e ho imparato ad apprezzare gli odori della natura, a rispettarla, e convivere e resistere a quel senso di precarietà che ti infonde. Ho imparato ad osservare le stelle nella volta celeste che domina senza inquinamento luminoso. Ho conosciuto il senso della morte e della pacificazione con la morte dopo aver riesumato mio nonno Sigfrido, tra i primi romani a scegliere Rocca Massima come buen refugio.

Ho conosciuto il senso della comunità con eventi sportivi, dal ping pong al tennis, alle interminabili partite a calcio su un improbabile campo di pozzolana e rocce che spuntavano insidiose dal terreno. In poche parole Rocca Massima è stata una meravigliosa palestra di vita. Anche nell’insegnamento alla resilienza. Quell’immagine di paese arrampicato sulla roccia trasmette contemporaneamente il senso di forza e di precarietà, ma con lo sguardo perennemente proiettato all’infinito come una fedele sentinella dell’anima”.

Da Ranucci il ringraziamento all’Amministrazione e alla Pro Loco.