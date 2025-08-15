Tragedia sulla Provinciale per Terracina, travolto e ucciso un 16enne di Latina

TERRACINA – Tragedia nella notte sulla provinciale per Terracina, all’altezza. Erano le tre passate quando un’auto che non si è fermata a prestare soccorso, ha investito e ucciso un ragazzo di 16 anni di Latina che camminava sul margine della strada con due amici L’incidente è avvenuto al km 8 circa. Prognosi di 20 giorni per un secondo ragazzo, illeso un terzo.

Sul posto in una zona in cui ci sono molti residence, sono arrivati polizia stradale, 118 e agenti del commissariato che hanno avviato le indagini e ricostruito la sequenza. Per il minorenne, un ragazzo che studiava al Marconi di Latina, non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia che avviene su una strada ad alta frequentazione in estate, dove non ci sono marciapiedi e le persone per spostarsi a piedi sono obbligate a percorrere la provinciale, dove non ci sono dissuasori né limitatori di velocità e dove le auto spesso superano di molto i limiti di velocità.