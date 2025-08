Un pulmino elettrico a servizio di Cori, Rocca Massima, Norma, Sermoneta, Bassiano e Sezze

CORI – E’ arrivato a Cori il pulmino elettrico acquistato dalla XIII Comunità Montana con i fondi stanziati dalla Community Lepini. A consegnarlo al sindaco Mauro De Lillis, il Commissario Onorato Nardacci. Ora, il pulmino, preso in custodia dal Comune di Cori, sarà condiviso con i comuni di Rocca Massima, Norma, Sermoneta, Bassiano e Sezze, sei dei dodici del comprensorio che potranno utilizzarlo per i servizi turistici, per le scuole, per fini sociali o per qualsiasi altra esigenza di servizio alla collettività.

Il mezzo total electric, ha 9 posti e un’autonomia di circa 200 chilometri. Per quanto riguarda il Comune di Cori, rientrano nello stesso progetto anche due stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Erano presenti al momento della consegna del mezzo, oltre a Onorato Nardacci e al sindaco di Cori, il presidente Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) Lazio, Achille Bellucci, il consigliere regionale, Salvatore La Penna, e l’assessore al Bilancio del Comune di Cori, Simonetta Imperia.