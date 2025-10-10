Inaugurato in piazza del Popolo il Villaggio della Protezione Civile















LATINA – E’ stato inaugurato questa mattina il Villaggio della Protezione Civile in piazza del Popolo a Latina che è ora aperto al pubblico. I primi visitatori sono stati ragazzi delle scuole che hanno potuto vedere la vicino una Sala operativa mobile, mezzi e dotazioni usate da professionisti e volontari del sistema regionale del Lazio. A loro sono state date informazioni utili nella vita di tutti i giorni e quelle necessarie ad affrontare eventuali emergenze, come ha raccontano al microfono di Antonella Melito la vice commissaria della Uoc di Protezione civile Angelina Carnevale.

Al taglio del nastro dell’evento clou della Settimana della Protezione Civile, padrona di casa la sindaca di Latina Matilde Celentano, presenti la dottoressa Monica Perna Vicaria del Prefetto, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e l’assessore comunale Gianluca di Cocco.

Carlo Costantini, responsabile dell’Emergenza e della Sala operativa regionale del Lazio ha ringraziato la grande rete dei volontari