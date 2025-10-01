ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Rifiuti abbandonati sulla Var Formia-Garigliano, ma nei sacchi c’è la firma

Anas bonifica poi consegna tutto alla polizia locale di Minturno

FORMIA –  Rifiuti abbandonati illegalmente lungo la strada, ma dentro i sacchi c’è la “firma” degli autori che ora saranno sanzionati. Ne dà notizia Anas dopo un attività di bonifica lungo la strada statale 7 VAR “Formia Garigliano”. L’operazione svolta in stretta collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Minturno, ha portato alla raccolta di elementi utili per l’individuazione dei trasgressori. L’episodio si è verificato in una piazzola di sosta al Km 8,400 della statale, dove, all’interno dei sacchetti sono state recuperate buste contenenti nominativi personali.

Il materiale è stato subito consegnato al personale della Polizia Locale intervenuto sul posto, che ha provveduto alla redazione dei relativi verbali e all’avvio delle procedure d’indagine e sanzionatorie previste dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

“Anas  – si legge in una nota – continua con impegno quotidiano le attività di tutela del patrimonio viario e di salvaguardia ambientale, condannando con fermezza l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le tratte di competenza. Tale fenomeno non solo comporta il deturpamento del paesaggio e l’inquinamento, ma costituisce altresì un serio pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale. L’Azienda destina risorse significative per le operazioni di pulizia e ripristino del decoro, sottraendo tali fondi alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. L’efficacia delle operazioni di vigilanza e l’azione sinergica con le Forze dell’Ordine territoriali stanno producendo risultati concreti nella lotta contro gli illeciti ambientali e nell’identificazione dei responsabili. Tolleranza zero”, conclude il gestore della rete stradale.

L’abbandono di rifiuti sulla sede stradale è reato.

