Cisterna, operato al cuore e morto per un’infezione, la famiglia fa causa a un ospedale romano

CISTERNA – E’ morto nel novembre 2022 in pochi giorni per un’infezione ospedaliera contratta dopo tre interventi chirurgici subiti in una struttura ospedaliera di Roma, un 53enne di Cisterna che si era sottoposto a un intervento al cuore per una patologia cardiaca con la quale aveva convissuto dalla nascita.

“Era stato rassicurato dai medici della buona riuscita dell’operazione, proposta come di routine e di facile esecuzione. L’intervento non era infatti necessario ma consigliato solo per migliorare la qualità di quella vita che però il 53eenne ha perso per essersi fidato e affidato”, spiega l’avvocato Renato Mattarelli che assiste la moglie e i due giovani figli e ha notificato l’atto di di citazione a una nota struttura sanitaria di Roma per l’udienza che si terrà il 18 marzo 2026 presso il tribunale di Roma.

Secondo l’avvocato Mattarelli, anche se sarà il giudice a dover far luce sulla vicenda, “dalla lettura della cartella clinica e soprattutto dal riscontro diagnostico-autoptico del Prof. Fineschi della università La Sapienza, sussistono prove dirette sia della serie di errori chirurgici esitati in emorragie per la rottura dei punti di sutura, sia che le infezioni sono state contratte esclusivamente durante il ricovero. Risulta infatti che prima del ricovero il paziente non era affetto da alcuna infezione (che avrebbe peraltro reso ineseguibile l’intervento chirurgico) e che, invece, durante la degenza al 53enne veniva diagnosticato il contagio da infezioni quasi esclusivamente di natura ospedaliera come lo staphylococcus epidermidis e hominis, klebsiella pneumonaie e candida albicans che in pochi giorni hanno fatto collassare i principali organi vitali del 53enne e causato la morte”.

Secondo il legale non c’è stata nemmeno ” valida informazione del paziente che non si sarebbe mai sottoposto all’intervento se correttamente informato dei rischi di morte e delle alternative terapeutiche, compresa quella di non operarsi affatto visto la non necessarietà della chirurgia”.