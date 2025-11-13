ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la cerimonia

Sonnino, commemorazione dei Caduti Milari e Civili nelle missioni internazionali per la pace

Deposta una corona di fiori presso il mausoleo di Iacovacci

A Sonnino si è tenuta ieri, 12 novembre, la commemorazione della giornata del ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionali per la pace, coincidente con il 22° Anniversario della strage di Nassiriya. Nel pomeriggio è stata deposta una corona di fiori presso il mausoleo del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci nella proprietà della famiglia del militare. All’evento hanno preso parte i familiari del Carabiniere, il Comandante Provinciale, Colonnello Christian Angelillo, il Vicario della Prefettura di Latina, Dott.ssa Monica Perna, appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Forestali, oltre a una rappresentanza dei militari del locale Comando Carabinieri. Nel corso della commemorazione si è proceduto ad una breve funzione religiosa celebrata dal cappellano militare, Don Eugenio Campini, in ricordo di tutte le vittime cadute nell’adempimento del dovere durante le missioni di pace all’estero.

