Maltrattamenti e minacce verso la compagna: arrestato 47enne di Sonnino

È stato riconosciuto colpevole l’uomo che, nella mattinata di ieri, è stato arrestato dai Carabinieri di Sonnino. Per aver commesso il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della propria convivente, il 47enne del posto è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione. La donna aveva denunciato il compagno nel luglio 2022, per aver subito percosse e minacce di morte. Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato presso la Casa Circondariale di Latina.