LATINA – Arrestato stamattina un giovane straniero di 19 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono intervenuti su un autobus di linea, dove l’indagato era stato sorpreso sprovvisto del titolo per viaggiare e di documenti di riconoscimento. Durante l’ identificazione, il 19enne ha opposto resistenza e insultando i militari. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il ragazzo era già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, emesso dalla Questura di Latina per cui è stato anche denunciato. Resta in attesa della convalida dell’arresto che avverrà con rito direttissimo.
Senza biglietto sul bus, senza documenti, si ribella ai Carabinieri. Arrestato 19enne
E' accaduto stamattina alle autolinee
