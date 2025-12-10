ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Senza biglietto sul bus, senza documenti, si ribella ai Carabinieri. Arrestato 19enne

E' accaduto stamattina alle autolinee

LATINA – Arrestato stamattina un giovane straniero di 19 anni, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri sono intervenuti su un autobus di linea, dove l’indagato era stato sorpreso  sprovvisto del titolo per viaggiare e di documenti di riconoscimento. Durante l’ identificazione, il 19enne ha opposto resistenza e insultando i  militari. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che il ragazzo era già sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Latina, emesso dalla Questura di Latina per cui è stato anche denunciato. Resta in attesa della convalida dell’arresto che avverrà con rito direttissimo.

