Sermoneta si prepara per le feste: al via la rassegna “Favole di Natale”

Questo pomeriggio l’accensione delle luminarie alle 17

SERMONETA – Inizia oggi, 6 dicembre, la rassegna “Favole di Natale”, che accompagnerà cittadini e visitatori di Sermoneta per tutto il periodo natalizio per un mese. Infatti, fino al 6 gennaio la cittadina farà da sfondo a luminarie artistiche, presepi, concerti ed eventi per le famiglie. Questo pomeriggio l’apertura, con alle 16,30, presso la biblioteca comunale di Pontenuovo, la presentazione della mostra-itinerario presso il Castello Catani, la Chiesa di San Giuseppe e il Museo diocesano d’Arte Sacra. Più tardi invece, tra i vicoli del centro storico, alle 17.00 appuntamento con l’apertura dei presepi, realizzati dagli artigiani locali e dall’associazione Festeggiamenti Centro Storico. Inoltre, verranno accese le luminarie natalizie e, per l’occasione, si esibiranno gli sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta.

Per domenica 7 dicembre e lunedì 8 dicembre, giorno dell’immacolata, presenti poi divesi eventi. Domani pomeriggio, alle 17.00, il gruppo vocale Arsi e Tesi si esibirà alla Chiesa di San Michele Arcangelo con dei classici canti natalizi. Lunedì, invece, a Valvisciolo alle ore 12.00, ci sarà l’apertura del presepe “Tutte le strade portano a Betlemme”, a cui seguirà la una polentata, il tutto a cura dell’associazione culturale Abbazia di Valvisciolo.

Un cartellone ricco di appuntamenti quello di “Favole di Natale”, nato grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, della Pro Loco, dell’associazione Meraviglia, dei comitati parrocchiali e di borgata. Importante, anche il contributo offerto dalla Regione Lazio. Un programma pensato per coinvolgere le famiglie e le persone di tutte le età. Il resto degli eventi può essere consultato tramite il sito del Comune di Sermoneta.

