Per l’omicidio di Aurora Livoli in carcere Emilio Gabriel Valdez Velazco

Si chiama Emilio Gabriel Valdez Velazco il 57enne peruviano in carcere perché sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli (il nome è stato reso noto dal Corriere della Sera). Secondo quanto emerge in queste ore, Aurora potrebbe essere stata aggredita alle spalle con le stesse modalità usate dal suo assassino poco prima nella metropolitana M2 di Milano dove aveva stretto un braccio intorno al collo di una ragazza di 19 anni cercando di trascinarla in una zona buia dopo averle strappato il telefono dalle mani. Lo stesso uomo immortalato dalla videosorveglianza della metro, infatti, solo un’ora più tardi viene ripreso dalle telecamere del condominio di Via Paruta mentre segue Aurora, l’ultima volta in cui lei viene vista viva. Si fa strada la concreta ipotesi che la vittima non conoscesse affatto il suo assassino. Velazco viene ripreso una prima volta alle 23 alle spalle di Aurora, a distanza molto ravvicinata dalla ragazza, poi soltanto lui passa davanti alle telecamere altre due volte, avanti e indietro, l’ultima volta alle 3.30, mentre il corpo martoriato della vittima viene ritrovato alle 8 del mattino, semi svestito, nel cortile del mega condominio di Milano Nord.

Sull’uomo fermato, che ha precedenti per violenza sessuale ed è irregolare sul territorio italiano, pende ora la doppia accusa di tentata rapina aggravata per il primo episodio e di omicidio aggravato per l’uccisione di Aurora. Sul corpo della giovane pontina intanto ieri è stata eseguita l’autopsia che ha confermato la morte violenta per strangolamento, mentre ulteriori accertamenti dovranno essere compiuti per capire se Aurora sia stata anche abusata.

Tanti gli interrogativi della famiglia giunta ieri all’Istituto di Medicina Legale del capoluogo lombardo per il riconoscimento ufficiale. I genitori attraverso il legale Massimo Basile chiedono di conoscere la verità: chi, per esempio, abbia aiutato la 19 enne a raggiungere Milano visto che aveva lasciato casa senza avere con sé soldi; dove sono i suoi documenti e i suoi effetti personali; se qualcuno la ospitava. Ancora tante le domande cui dare risposta. La ragazza nei circa due mesi di assenza da casa, da dove si era allontanata il 4 novembre, risulterebbe controllata dalle forze dell’ordine due volte, a Milano e a Rho.