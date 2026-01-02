L’omicidio di Aurora, il sospettato è un peruviano irregolare di 57 anni

Un 57enne di origini peruviane è indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta a Milano lunedì scorso. La notizia è stata battuta poco fa dalle agenzie.

Secondo quanto si apprende, il fermo dell’uomo è scattato il 30 dicembre nell’ambito delle indagini sulla tentata rapina ad una 19enne peruviana avvenuta nella metropolitana M2 nella serata del 28 dicembre. La vittima, che era sola sulla banchina a Cimiano, era stata presa alle spalle, stretta al collo con un braccio, la bocca chiusa con l’altra mano per impedirle di chiedere aiuto, era stata privata del telefono, poi era trascinata in un punto buio ma quando è arrivato il treno è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. A quel punto l’uomo era fuggito.

Secondo gli investigatori dei carabinieri sarebbe lui la persona che quella sera stessa appare nelle immagini registrate dalle telecamere del grande condominio dove Aurora sarà ritrovata semisvestita e priva di vita la mattina seguente. Sono le ultime immagini prima della morte.

La novità investigativa emerge mentre si attendono i primi risultati dell’autopsia che è slittata a oggi. Il fermato ha precedenti per violenza sessuale.