Ragazza accoltellata da una clochard alla stazione di Formia

FORMIA – Una ragazza è stata accoltellata questa mattina all’alba alla stazione di Formia mentre era in attesa del treno per rientrare a casa a Minturno, dopo una serata trascorsa nella città del sud pontino. Con lei c’era un amico. Ad aggredirla – secondo le prime informazioni – è stata una clochard che forse, dopo una discussione per l’elemosina, ha estratto un coltellino svizzero e ha assestato due fendenti alle spalle della giovane. Immediato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. La ragazza ferita è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno intanto fermato l’autrice del gesto, una trentenne che da tempo vive nei pressi della stazione.