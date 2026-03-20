Appena inaugurato, il Ponte sulla Ninfina II, tra Latina e Cisterna, ha bisogno di lavori

Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.