CRONACA
Rubano ferro da un capannone sulla Pontina, denunciati
LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due cittadini italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e riciclaggio. Dopo una segnalazione alla Sala Operativa per movimenti sospetti in un capannone industriale sito lungo la S.S. Pontina, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato autocarro e materiale ferroso in fase di caricamento. Ulteriori accertamenti hanno consentito di appurare che il veicolo utilizzato per il trasporto era stato rubato a gennaio 2025, mentre il materiale è risultato sottoposto a procedura fallimentare.
Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse ad analoghi episodi.
CRONACA
Tenta di rubare alcolici e dolci al centro commerciale, denunciata
I Carabinieri di Latina hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 27 anni del posto, già nota alle forze di polizia, per tentato furto. I militari sono intervenuti, su segnalazione giunta al al 112, presso un esercizio pubblico all’interno del centro commerciale, dove il personale addetto alla sicurezza interna aveva bloccato l’indagata mentre stava tentando di superare le casse dopo aver portato via dagli scaffali una bottiglia di bevande alcoliche e liquori, nonché dolciumi, occultando il tutto sulla sua persona. La merce asportata è stata recuperata e restituita al negozio.
CRONACA
Latina: fermato senza patente con droga e coltelli. Denunciato un quarantunenne
LATINA – Fermato senza patente con droga e coltelli a Latina, i Carabinieri denunciano un uomo di 41 anni del posto. Durante un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato in sella al ciclomotore di proprietà di un ragazzo di 18anni. L’uomo aveva la patente sospesa, ed il ciclomotore era sprovvisto sia di assicurazione che di revisione.
Dalle perquisizioni sono saltati fuori 32 grammi di “hashish”, un coltello utilizzato per la droga, un coltello a serramanico ed un bilancino di precisione.
A casa l’uomo nascondeva due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nell’abitazione c’ era anche il 18enne proprietario del motociclo, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un proiettile cal. 7.65 non denunciato.
CRONACA
Pontinia: ispezione in un’azienda agricola, denunciato il proprietario
PONTINIA – Ispezione presso un’azienda di allevamento a Pontinia. I Carabinieri insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato il titolare dell’azienda, un uomo di 50 anni del posto, per il reato di mancanza dei requisiti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e omessa adozione di misure di primo soccorso. Elevate ammende per oltre 4.800 euro. Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di 3 lavoratori, di cui due di nazionalità indiana e uno di nazionalità egiziana, che sono risultati tutti in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.
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