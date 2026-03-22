Referendum Giustizia, si vota oggi 22 Marzo e domani lunedì 23

Via al primo step per la sicurezza e la riqualificazione delle strade colabrodo della città di Latina.

Con l’approvazione della delibera di giunta, il provvedimento consente di attivare interventi per 10 milioni di euro, già previsti nel bilancio comunale 2026 e finanziati tramite mutuo, destinati a intervenire sui tratti maggiormente ammalorati della rete stradale.

Con la delibera sono stati inoltre approvati il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo alla progettazione, passaggi fondamentali per la successiva redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.

Gli interventi riguarderanno, in particolare, la fresatura e il rifacimento delle pavimentazioni, la ricostruzione degli strati strutturali ove necessario e il ripristino della segnaletica, con un approccio orientato alla durabilità delle opere e alla sostenibilità ambientale.

Il piano si inserisce in una programmazione più ampia di riqualificazione della rete viaria comunale, il cui fabbisogno complessivo è stato stimato fino a 40 milioni di euro.

“Con questa delibera – afferma il sindaco Matilde Celentano – avviamo un percorso concreto per affrontare una delle principali criticità della città. La manutenzione della rete stradale non è solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza per cittadini e automobilisti. L’obiettivo è intervenire in modo strutturato e duraturo, superando la logica degli interventi tampone. Questa rappresenta, inoltre, la priorità che i cittadini ci hanno indicato con maggiore forza fin dall’inizio del mandato: una richiesta diffusa, chiara e costante, alla quale oggi stiamo dando una risposta concreta. Il primo elenco di strade oggetto di intervento è stato individuato sulla base di un report della Polizia locale con caratteri oggettivi, che ha analizzato il grado di incidentalità, di percorribilità e i livelli di insicurezza dei diversi tratti della rete viaria, così da concentrare le risorse sulle situazioni più critiche. La rete viaria cittadina, infatti, arriva da anni di carenza di interventi strutturali e di manutenzioni insufficienti, che hanno determinato un progressivo deterioramento delle pavimentazioni e delle condizioni di sicurezza. Per questo interveniamo con un approccio tecnico basato sull’analisi puntuale dello stato di degrado, sulla classificazione delle criticità e sulla definizione di soluzioni progettuali in grado di garantire maggiore durabilità, adeguata capacità portante e migliori standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada. È un cambio di metodo: programmare, pianificare e intervenire in modo organico per restituire ai cittadini una rete viaria più sicura, efficiente e moderna. Il mutuo da 10 milioni di euro – aggiunge il sindaco Celentano – rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio e strutturato che questa amministrazione ha avviato per migliorare in maniera significativa la qualità della nostra rete stradale. Stiamo infatti lavorando con determinazione per intercettare ulteriori risorse e finanziamenti, con l’obiettivo di programmare interventi sempre più estesi e duraturi nel tempo, capaci di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano”.

“Partiamo con una programmazione chiara – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale –. Gli interventi saranno definiti sulla base delle reali condizioni delle strade, con soluzioni tecniche in grado di garantire maggiore resistenza e ridurre nel tempo i costi di manutenzione. È un investimento strategico per migliorare in modo concreto la qualità della mobilità urbana e suburbana. Non si tratterà di interventi superficiali, ma di operazioni mirate che, ove necessario, prevedranno anche la ricostruzione degli strati strutturali della carreggiata, così da ripristinare adeguati livelli di portanza e garantire maggiore sicurezza e comfort di marcia. L’approccio è quello di utilizzare soluzioni tecniche e materiali ad alte prestazioni, capaci di assicurare una maggiore resistenza nel tempo e una riduzione significativa dei futuri costi di manutenzione. Aggiungo, inoltre, che ai 10 milioni di euro oggetto di mutuo si aggiungono i 4 milioni di euro frutto di un emendamento della Lega alla Finanziaria 2026 destinati proprio alla manutenzione di strade e marciapiedi della città di Latina”.

L’amministrazione procederà ora con le successive fasi progettuali e con gli atti necessari all’attuazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente e degli equilibri di bilancio.