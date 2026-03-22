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Referendum Giustizia, si vota oggi 22 Marzo e domani lunedì 23
L’Italia è chiamata al voto sul referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario. Oggi domenica 22 e domani lunedi 23 marzo urne aperte dalle 7 di oggi e chiuderanno alle 23, domani lunedì 23 invece apriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura delle urne, nel pomeriggio di lunedì.
In provincia di Latina gli elettori chiamati al voto saranno 437.369
Il quesito sulla scheda: ” Approvate il testo della legge di revisione degli srtt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105,106 terzo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare?”
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Degrado in centro città a Latina: i cittadini costituiscono un Comitato Ufficiale
I cittadini costituiscono un Comitato Ufficiale per il decoro urbano del centro storico. Il 25 marzo alle ore 20 presso Via Cairoli, 10, si terrà una assemblea pubblica per la costituzione di un Comitato di quartiere del centro storico, con lo scopo di vigilare e contribuire al superamento dello stato di degrado in cui da anni versa il centro cittadino.
“Anche se per Viale Don Morosini, spiegano, qualcosa sembra cambiato, molto resta da fare come, ad esempio, l’installazione di un efficace sistema di videosorveglianza, ritenuto prioritario dai cittadini per aumentare il senso di sicurezza e per la cui richiesta il Comitato si attiverà”.
Intanto, il Comune sta predisponendo il restyling del primo tratto di Viale Don Morosini mediante un progetto denominato “Sport illumina” che prevede una abbondante cementificazione dell’area per realizzare un playground sportivo, tale da snaturare l’equilibrio sia ambientale che climatico del Viale, unico polmone verde tra i palazzi della zona, utilizzato dai residenti per prendere aria e sedersi nel verde prima che i senza tetto ne prendessero “possesso”.
I cittadini di Via Don Morosini e delle aree limitrofe, con la costituzione del Comitato, intendono continuare a dare il loro contributo allo sviluppo delle progettazioni di recupero del centro città e invitano tutti gli interessati, i residenti e i commercianti a partecipare all’incontro del 25 marzo e alle successive attività del Comitato.
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Via al primo step per rifare le strade di Latina. La Polizia Locale ha segnalato le strade prioritarie
Via al primo step per la sicurezza e la riqualificazione delle strade colabrodo della città di Latina.
Con l’approvazione della delibera di giunta, il provvedimento consente di attivare interventi per 10 milioni di euro, già previsti nel bilancio comunale 2026 e finanziati tramite mutuo, destinati a intervenire sui tratti maggiormente ammalorati della rete stradale.
Con la delibera sono stati inoltre approvati il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo alla progettazione, passaggi fondamentali per la successiva redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per l’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028.
Gli interventi riguarderanno, in particolare, la fresatura e il rifacimento delle pavimentazioni, la ricostruzione degli strati strutturali ove necessario e il ripristino della segnaletica, con un approccio orientato alla durabilità delle opere e alla sostenibilità ambientale.
Il piano si inserisce in una programmazione più ampia di riqualificazione della rete viaria comunale, il cui fabbisogno complessivo è stato stimato fino a 40 milioni di euro.
“Con questa delibera – afferma il sindaco Matilde Celentano – avviamo un percorso concreto per affrontare una delle principali criticità della città. La manutenzione della rete stradale non è solo una questione di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza per cittadini e automobilisti. L’obiettivo è intervenire in modo strutturato e duraturo, superando la logica degli interventi tampone. Questa rappresenta, inoltre, la priorità che i cittadini ci hanno indicato con maggiore forza fin dall’inizio del mandato: una richiesta diffusa, chiara e costante, alla quale oggi stiamo dando una risposta concreta. Il primo elenco di strade oggetto di intervento è stato individuato sulla base di un report della Polizia locale con caratteri oggettivi, che ha analizzato il grado di incidentalità, di percorribilità e i livelli di insicurezza dei diversi tratti della rete viaria, così da concentrare le risorse sulle situazioni più critiche. La rete viaria cittadina, infatti, arriva da anni di carenza di interventi strutturali e di manutenzioni insufficienti, che hanno determinato un progressivo deterioramento delle pavimentazioni e delle condizioni di sicurezza. Per questo interveniamo con un approccio tecnico basato sull’analisi puntuale dello stato di degrado, sulla classificazione delle criticità e sulla definizione di soluzioni progettuali in grado di garantire maggiore durabilità, adeguata capacità portante e migliori standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada. È un cambio di metodo: programmare, pianificare e intervenire in modo organico per restituire ai cittadini una rete viaria più sicura, efficiente e moderna. Il mutuo da 10 milioni di euro – aggiunge il sindaco Celentano – rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio e strutturato che questa amministrazione ha avviato per migliorare in maniera significativa la qualità della nostra rete stradale. Stiamo infatti lavorando con determinazione per intercettare ulteriori risorse e finanziamenti, con l’obiettivo di programmare interventi sempre più estesi e duraturi nel tempo, capaci di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano”.
“Partiamo con una programmazione chiara – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale –. Gli interventi saranno definiti sulla base delle reali condizioni delle strade, con soluzioni tecniche in grado di garantire maggiore resistenza e ridurre nel tempo i costi di manutenzione. È un investimento strategico per migliorare in modo concreto la qualità della mobilità urbana e suburbana. Non si tratterà di interventi superficiali, ma di operazioni mirate che, ove necessario, prevedranno anche la ricostruzione degli strati strutturali della carreggiata, così da ripristinare adeguati livelli di portanza e garantire maggiore sicurezza e comfort di marcia. L’approccio è quello di utilizzare soluzioni tecniche e materiali ad alte prestazioni, capaci di assicurare una maggiore resistenza nel tempo e una riduzione significativa dei futuri costi di manutenzione. Aggiungo, inoltre, che ai 10 milioni di euro oggetto di mutuo si aggiungono i 4 milioni di euro frutto di un emendamento della Lega alla Finanziaria 2026 destinati proprio alla manutenzione di strade e marciapiedi della città di Latina”.
L’amministrazione procederà ora con le successive fasi progettuali e con gli atti necessari all’attuazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente e degli equilibri di bilancio.
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Latina, prova la tuta in un negozio di sport, poi esce senza pagare, ma il titolare lo incontra: denunciato
LATINA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato un uomo di nazionalità algerina, di 33 anni. L’uomo, entrato in un noto negozio di articoli sportivi di Latina ed è stato notato da una commessa prendere una tuta da ginnastica di marca, quindi entrare in un camerino e uscirne con la tuta indosso lasciando poi il negozio rapidamente e senza pagare. E’ stato il titolare dell’esercizio ad avvistarlo poco dopo non lontano da lì, con indosso la tuta rubata. L’uomo ha chiamato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che ha facilmente individuato il sospettato. E’ bastato poco ad appurare che il capo di abbigliamento presentava un foro nel punto in cui normalmente è installato il dispositivo antitaccheggio, inoltre la tuta era stata indossata sopra al pigiama. Dall’identificazione è emerso che il giovane aveva precedenti per reati contro il patrimonio.
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