Anello incastrato nel dito, donna chiede aiuto ai Vigili del Fuoco

Un lungo applauso, le lacrime degli studenti, il silenzio carico di emozione dell’intera comunità scolastica. Così il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricordato la professoressa Elisa Gerardi, scomparsa nelle scorse ore dopo una malattia. La docente, molto amata dagli studenti e dai colleghi, stava affrontando un mieloma. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, poi il peggioramento improvviso che ha sconvolto la scuola.

La notizia è stata comunicata ieri sera durante la proiezione del film “Un anno di scuola”, appuntamento organizzato nell’ambito del progetto “Le strategie dell’occhio” e del corso di cinema del liceo. Un momento che si è trasformato in un ricordo collettivo intenso e partecipato. Accanto agli studenti, ai docenti e alle famiglie, anche la dirigente scolastica, la professoressa Zuccaro, che insieme alla comunità del liceo ha voluto rendere omaggio a una docente descritta da molti ragazzi come un punto di riferimento umano oltre che scolastico.

Sui social, nelle chat e tra i corridoi della scuola si stanno moltiplicando i messaggi di affetto e cordoglio. In tanti ricordano la sensibilità, la passione per l’insegnamento e la capacità della professoressa Gerardi di creare un legame autentico con i suoi studenti.