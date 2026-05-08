CRONACA
Latina, lutto al liceo classico per la morte della prof.ssa Gerardi
Un lungo applauso, le lacrime degli studenti, il silenzio carico di emozione dell’intera comunità scolastica. Così il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricordato la professoressa Elisa Gerardi, scomparsa nelle scorse ore dopo una malattia. La docente, molto amata dagli studenti e dai colleghi, stava affrontando un mieloma. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, poi il peggioramento improvviso che ha sconvolto la scuola.
La notizia è stata comunicata ieri sera durante la proiezione del film “Un anno di scuola”, appuntamento organizzato nell’ambito del progetto “Le strategie dell’occhio” e del corso di cinema del liceo. Un momento che si è trasformato in un ricordo collettivo intenso e partecipato. Accanto agli studenti, ai docenti e alle famiglie, anche la dirigente scolastica, la professoressa Zuccaro, che insieme alla comunità del liceo ha voluto rendere omaggio a una docente descritta da molti ragazzi come un punto di riferimento umano oltre che scolastico.
Sui social, nelle chat e tra i corridoi della scuola si stanno moltiplicando i messaggi di affetto e cordoglio. In tanti ricordano la sensibilità, la passione per l’insegnamento e la capacità della professoressa Gerardi di creare un legame autentico con i suoi studenti.
CRONACA
Anello incastrato nel dito, donna chiede aiuto ai Vigili del Fuoco
Una donna di Sermoneta si è presentata ieri mattina presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina chiedendo aiuto per un anello rimasto incastrato al dito anulare della mano sinistra. La situazione è apparsa fin da subito delicata, con il dito già visibilmente gonfio e il rischio di complicazioni. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco ha fatto accomodare la donna all’interno della sede di piazzale Carturan e alla presenza dei sanitari del 118, sono state avviate le operazioni per la rimozione dell’anello. L’intervento ha permesso di tagliare il monile senza provocare ulteriori danni all’arto. Una volta liberato il dito, la donna è stata sottoposta a un controllo medico precauzionale sul posto.
CRONACA
Terracina, picchia la compagna: arresto in flagranza differita per un 34enne
TERRACINA – I Carabinieri della Stazione di Terracina hanno arrestato un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della convivente. Era stata la donna, una 39 enne, a sporgere denuncia per violenze fisiche e psicologiche subite durante la convivenza durata circa un anno. Le indagini dei militari riguardano hanno fatto luce su una storia di maltrattamenti culminata nelle scorse ore in un’aggressione a calci e pugni che ha costretto la vittima ad andare in ospedale. Qui, ha ricevuto messaggi dell’aggressore che ne confermavano le responsabilità.
Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato arrestato in flagranza differita e posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida disposta dall’autorità giudiziaria.
CRONACA
Latina, tenta di lanciare dalla finestra la ex, poi la rapina: arrestato 44enne romeno
LATINA – Picchia, minaccia e rapina la ex convivente, un 44enne rumeno è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Latina su un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla Procura della Repubblica e emessa dal Tribunale di Latina. Il provvedimento arriva dopo le indagini condotte dai militari su una violenta aggressione avvenuta il 20 aprile scorso, subita dalla ex compagna dell’uomo. In quella circostanza, l’indagato si era introdotto nell’abitazione della donna, contro la sua volontà, aggredendola brutalmente con pugni e schiaffi, minacciandola di morte con un coltello puntato alla gola e tentando di lanciarla dalla finestra. Solo l’intervento dei vicini di casa, richiamati dalle urla della vittima, avevano evitato conseguenze ulteriori. L’uomo era quindi scappato ma prima si era impossessato del denaro contante e dei telefoni cellulari che la donna conservava in borsa. Le violenze, prima che i due si lasciassero, andavano avanti da anni.
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