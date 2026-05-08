Latina Basket, iniziano i playoff: Gara 1 contro Treviglio Brianza

Resta in Italia l’ambito Trofeo “Branzino The Challenge a conquistarlo è Luca Giusti, che subentra al campione uscente Daniele Cittadini. Quest’ultimo non è riuscito a confermarsi e ha chiuso la competizione al 22° posto della classifica generale. Sul podio della nona edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge” c’erano: al primo posto, Luca Giusti con 537 punti, al secondo posto, pari punteggio ma da regolamento con meno catture nella seconda giornata, Daniele Ingretolli e al terzo posto, Jean Luc Beille con 486 punti. «Sto vivendo un’emozione grandissima, questo palco è difficile da gestire dal punto di vista emotivo. Ho sperato a lungo di salirci da vincitore e oggi, finalmente, quel sogno si è realizzato. In passato l’ho solo sfiorato, per ben due volte, ma questa volta ce l’ho fatta. – ha detto visibilmente emozionato il campione Luca Giusti – La gara non è stata semplice: la laguna si è rivelata particolarmente complessa e le due giornate sono state molto diverse tra loro. In una competizione come questa, a fare la differenza sono stati la preparazione tecnica e il numero di lanci. Sono molto soddisfatto, emozionato e felice». Vincitore del Big Sea Bass Trofeo Fiiish della nona edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 64 cm, David Binarelli che nella classifica generale si è piazzato al 15 posto. Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team, sul podio al terzo posto, sul gradino più basso con 840 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team Sampei ovvero Massimiliano Birelli e David Binarelli Il secondo posto se lo è aggiudicato il team Principessa cioè Gianmarco Capponi e Fabio Troiani che hanno totalizzato complessivamente 900 punti. Al primo posto, con 947 punti totali, si è aggiudicato il Pescare Show Trophy il Team D.A.I. Anglers al secolo Daniele Ingretolli e Stefano Ratti.

«Questa edizione si è rivelata particolarmente riuscita, con una partecipazione numerosa e un livello competitivo elevato. I concorrenti hanno dimostrato grande tenacia, spirito di sacrificio e un’ammirevole sportività. I partecipanti hanno dato battaglia sin dalla prima giornata, mantenendo alta l’intensità fino all’ultimo momento – ha dichiarato Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – La laguna, in evidente fase di ripresa, ha fatto da cornice a una competizione combattuta fin dalle prime battute, la giornata odierna è stata meno generosa, poichè l’assenza di vento ha reso la prova tecnicamente più impegnativa. Siamo estremamente soddisfatti dell’evento». La prima giornata di gara è iniziata alle otto in punto dal centro della laguna di Levante, con un cielo terso e un favorevole vento di Maestrale quasi di Ponente, frescolino e sostenuto che se da un lato ha attivato le catture, dall’altro ha ostacolato la permanenza in acqua dei concorrenti che hanno dovuto pedalare e vogare parecchio per rimanere in equilibrio e non perdere terreno di gara. La prima giornata di gara si è conclusa con un notevole numero di prede, catturate – fotografate e rilasciate, tante da lasciar ben sperare per la giornata conclusiva. Domenica tutti in acqua alle 7.30 pronti per seguire il barchino che ha traghettato tutti i concorrenti attraverso il suggestivo passaggio del canale, nella Laguna di Ponente per essere poi pronti al primo lancio, come da regolamento, alle otto. Lo Scirocco, mite e tranquillizzante che li ha accolti ha ceduto il passo ad un Levante definito dagli orbetellani “il vento guastafeste” ma che fortunatamente quest’anno si è mantenuto, frizzantino e dispettoso, che spingeva contro corrente ma nulla di preoccupante. La sessione di sette ore di gara si è conclusa fra la soddisfazione generale rimescolando completamente le carte in tavola.

A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco: l’Assessore allo sport del Comune di Orbetello Ivan Poccia e il Presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello Pierluigi Piro. «I miei ringraziamenti all’Amministrazione di Orbetello che continua a credere nella nostra manifestazione, ad Andrea Ciampana e al suo staff di Welcome Maremma per il supporto che ci da sempre – ha proseguito Silvio Smania – per la buona riuscita della manifestazione un grazie va al gruppo operativo: Marco Aldi, Salvatore Altieri, Andrea Casetta, Roberto Centra, Leonardo Fideli, Mirko Francioli, Fabio Marotta, Matteo Morigi, Giada Mura, Edo Rossi, Vito Rubino e Dina Tomezzoli che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione». Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2027.

Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Seika, Galaxy, Garmin, Bolsena Yachting, Fishing with Vito, SWR Fishing, Favorite, Pescare Show, Hart, Jack Fin, Salmotrutta e Mallolures. Partner locali: I Pescatori Orbetello, The Caesar “Park Hotel”, Vito Rubino, Marina Chiara Camping Village, Società Canottieri Orbetello e Welcome Maremma. Media Partner: Albatros Magazine, Fishingmania, Il Giornale Popolare, La pesca in mare, La Pesca Mosca e Spinning, Italia 7, Latina Corriere, Lazio Tv, Maremma IN Diretta, Matrixss, Pescare online, Planet Spin, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Radio Star Grosseto, Scale Magazine, TV9, Vice 99 Fishing. Grande seguito anche per la trasmissione in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge.