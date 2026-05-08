Nuovo vertice in Prefettura, più controlli nell’area dell’ex Villaggio Trieste

Oltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territorio pontino. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della vendita di merce non sicura e alla tutela dei consumatori.

I controlli, avviati dopo attività informative e monitoraggi sui social e sulle banche dati in uso al Corpo, hanno interessato un esercizio commerciale della provincia pontina. I finanzieri del Gruppo di Latina hanno riscontrato diverse irregolarità relative all’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Tra le mancanze contestate figurano l’assenza dei dati del produttore o dell’importatore, dell’indicazione del luogo di origine e delle istruzioni o avvertenze d’uso. Tra i prodotti sequestrati figurano forbicine, lime e pinze per unghie, glitter e decorazioni per onicotecnica destinati sia a privati che a centri estetici. Secondo quanto emerso dai controlli, gli articoli avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la salute dei consumatori e sono stati immediatamente ritirati dal commercio.

Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’autorità competente e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a circa 26mila euro.