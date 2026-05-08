CRONACA
Nuovo vertice in Prefettura, più controlli nell’area dell’ex Villaggio Trieste
Cresce la preoccupazione per la situazione sicurezza nell’area dell’ex Villaggio Trieste a Latina, al centro negli ultimi mesi di diversi episodi di cronaca. Proprio alla luce delle recenti criticità, il Comune di Latina ha chiesto e ottenuto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura sotto la guida del prefetto Vittoria Ciaramella. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti istituzionali e i vertici delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione del quartiere e valutare nuove strategie di intervento. Al termine dell’incontro è emersa la volontà della Prefettura di rafforzare i controlli sul territorio, con una intensificazione dei servizi di vigilanza e nuove operazioni di polizia. “Faremo anche delle altre attività di alto impatto da parte delle forze di polizia per avere la massima intensificazione di quella che è l’attività di nostra competenza”, ha dichiarato il prefetto Ciaramella, sottolineando anche la prosecuzione dell’attività investigativa da parte dell’autorità giudiziaria.
CRONACA
Guardia di Finanza, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della persona
Oltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territorio pontino. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della vendita di merce non sicura e alla tutela dei consumatori.
I controlli, avviati dopo attività informative e monitoraggi sui social e sulle banche dati in uso al Corpo, hanno interessato un esercizio commerciale della provincia pontina. I finanzieri del Gruppo di Latina hanno riscontrato diverse irregolarità relative all’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Tra le mancanze contestate figurano l’assenza dei dati del produttore o dell’importatore, dell’indicazione del luogo di origine e delle istruzioni o avvertenze d’uso. Tra i prodotti sequestrati figurano forbicine, lime e pinze per unghie, glitter e decorazioni per onicotecnica destinati sia a privati che a centri estetici. Secondo quanto emerso dai controlli, gli articoli avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la salute dei consumatori e sono stati immediatamente ritirati dal commercio.
Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’autorità competente e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a circa 26mila euro.
CRONACA
Anello incastrato nel dito, donna chiede aiuto ai Vigili del Fuoco
Una donna di Sermoneta si è presentata ieri mattina presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Latina chiedendo aiuto per un anello rimasto incastrato al dito anulare della mano sinistra. La situazione è apparsa fin da subito delicata, con il dito già visibilmente gonfio e il rischio di complicazioni. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco ha fatto accomodare la donna all’interno della sede di piazzale Carturan e alla presenza dei sanitari del 118, sono state avviate le operazioni per la rimozione dell’anello. L’intervento ha permesso di tagliare il monile senza provocare ulteriori danni all’arto. Una volta liberato il dito, la donna è stata sottoposta a un controllo medico precauzionale sul posto.
CRONACA
Latina, lutto al liceo classico per la morte della prof.ssa Gerardi
Un lungo applauso, le lacrime degli studenti, il silenzio carico di emozione dell’intera comunità scolastica. Così il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricordato la professoressa Elisa Gerardi, scomparsa nelle scorse ore dopo una malattia. La docente, molto amata dagli studenti e dai colleghi, stava affrontando un mieloma. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, poi il peggioramento improvviso che ha sconvolto la scuola.
La notizia è stata comunicata ieri sera durante la proiezione del film “Un anno di scuola”, appuntamento organizzato nell’ambito del progetto “Le strategie dell’occhio” e del corso di cinema del liceo. Un momento che si è trasformato in un ricordo collettivo intenso e partecipato. Accanto agli studenti, ai docenti e alle famiglie, anche la dirigente scolastica, la professoressa Zuccaro, che insieme alla comunità del liceo ha voluto rendere omaggio a una docente descritta da molti ragazzi come un punto di riferimento umano oltre che scolastico.
Sui social, nelle chat e tra i corridoi della scuola si stanno moltiplicando i messaggi di affetto e cordoglio. In tanti ricordano la sensibilità, la passione per l’insegnamento e la capacità della professoressa Gerardi di creare un legame autentico con i suoi studenti.
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