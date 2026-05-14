Basket, i nerazzurri si arrendono 86-65 al PalaFacchetti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta dal PalaFacchetti in Gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale, con Tav Treviglio Brianza Basket che si impone 86-65 e accorcia le distanze nella serie, ora sul 2-1 in favore dei nerazzurri. Dopo due successi consecutivi conquistati al Palasport di Cisterna di Latina, la formazione pontina si è trovata davanti una Treviglio capace di approcciare la gara con grande intensità e aggressività, soprattutto nella prima metà di partita.

Latina, inoltre, ha dovuto fare a meno di Marko Bakovic, fermato precauzionalmente dopo il colpo subito al costato in Gara 2: le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione da parte dello staff medico nerazzurro.

Coach Franco Gramenzi, nel post gara, ha sottolineato proprio la diversa interpretazione del match da parte dei bergamaschi nei primi due quarti: «Loro hanno giocato una grandissima partita, soprattutto all’inizio, con molta più intensità rispetto a noi». Latina, però, ha avuto il merito di reagire con carattere nel terzo periodo, tornando fino al -2 e riaprendo completamente la sfida grazie a una crescita difensiva e a una migliore fluidità offensiva.

Nel momento chiave del match, però, la Benacquista non è riuscita a completare la rimonta e Treviglio ha immediatamente ritrovato ritmo e fiducia, allungando nuovamente nel punteggio fino al definitivo 86-65. «Quando arrivi a meno due hai la possibilità di cambiare l’inerzia della gara – ha spiegato Gramenzi – ma non siamo riusciti a completare quel passo e loro hanno ripreso fiducia».

Nonostante il ko, il tecnico nerazzurro guarda già avanti: «La fortuna dei playoff è proprio questa: si azzera tutto e si riparte. Siamo ancora avanti 2-1 e giocheremo Gara 4 con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria della serie».