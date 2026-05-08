APPUNTAMENTI
Fibromialgia, convegno dell’Afi a Cisterna
CISTERNA – Con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, si svolgerà sabato 9 maggio nell’Aula consiliare di via Zanella dalle ore 9 alle ore 14, il convegno medico-scientifico dal titolo “Fibromialgia: l’approccio multidisciplinare e le sue implicazioni sociali” promosso dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv. L’evento gode anche del patrocinio di Regione Lazio, Ordine dei Medici di Latina, CRI Comitato di Latina, CNAF (Coordinamento Nazionale Associazioni di Fibromialgia), Abracadabra ed è moderato dal dott. Gino Cece.
Un’occasione per far conoscere al meglio la Fibromialgia, patologia che causa dolore cronico acuto e astenia.
Il programma dei lavori prevede:
– Saluti istituzionali del consigliere regionale Angelo Tripodi, Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio e del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini;
– “Il medico di base di fronte la fibromialgia”: Giovanni Cirilli, ex medico di base, sindacalista regionale FIMMG e Presidente Ordine dei Medici di Latina;
– “Cos’è la sindrome fibromialgica e come può aiutare chi ne è affetto?”: Mauro Granata, specialista in Reumatologia e Medicina interna;
– “Fibromialgia, autoimmunità e infiammazione”: Marino Paroli, specialista in Immunologia clinica, reumatologia – Centro per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Reumatiche Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino;
– “Ormoni e fibromialgia, ruolo e implicazioni”: Nicolemaria Cece, medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche;
– “L’importanza dell’alimentazione nella fibromialgia”: Federica Pesce, biologa nutrizionista clinica in patologie croniche e infiammatorie;
– “Terapia del dolore, medicina alternativa: uso di cannabis”: Anna Maria Palliccia, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore e Alessandro Mariani, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore.
Ore 11: Break.
– “La persona e il suo corpo: quale percorso riabilitativo?”: Tiziana Nava, fisioterapista e posturologa, Docente Universitario e Master;
– “Paziente e medico: l’importanza della comunicazione e della relazione”: Antonella Moretto;
– “Il ruolo della Croce Rossa Italiana”: Lorenzo Munari, presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Latina;
– “La fibromialgia, aspetti medico-legali”: Belardino Rossi, ex Presidente di Distretto, Medico legale Distretto ASL LT1;
– “La fibromialgia e l’Inps”: Diego Cianchetti, avvocato.
Alle ore 13 è in prevista una tavola rotonda con la partecipazione del pubblico, poi alle ore 14 le conclusioni e i saluti finali.
Il convegno medico-scientifico sarà preceduto da altri momenti significativi venerdì 8 maggio. Alle ore 16, sempre nell’Aula consiliare, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione al corso organizzato dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv in collaborazione con Croce Rossa Italiana delle persone che potranno dedicarsi agli sportelli informativi e all’ascolto. A seguire, si terrà la piantumazione di un albero in largo Alfonso Volpi messo a disposizione dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Cisterna.
APPUNTAMENTI
Attualità e diritti umani, al Sottoscala9 di Latina i documentari della rassegna Mondovisioni
LATINA – Arrivano per la prima volta a Latina al Sottoscala9 i documentari della rassegna Mondovisioni organizzata da Internazionale e CineAgenzia, su attualità e diritti umani, selezionati dai maggiori festival internazionali e proposti in esclusiva per l’Italia. Sei appuntamenti, a cominciare da domenica 10 maggio alle 20 al circolo Arci (in via Isonzo 194), con il primo lavoro proposto, “The Life That Remains” di Dorra Zarrouk, ritratto di Gaza che, attraverso le memorie di una famiglia palestinese in esilio, apre uno squarcio inedito sulla vita di chi resiste nella Striscia. La rassegna terminerà il 14 giugno, l’ingresso alle proiezioni è con sottoscrizione libera e tessera Arci (tutto il calendario sul sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026).
La rassegna presenta da 17 edizioni i lavori più interessanti dai maggiori festival mondiali, documentari appassionanti e urgenti che toccano tematiche urgenti e sguardi sul mondo, vicino e lontano. L’edizione 2025-2026 presenta sei storie, temi e scenari immersi in un mondo sempre più instabile e omologato, dove le esperienze condivise offrono ostinati barlumi di speranza. Dopo l’anteprima al festival di Internazionale a Ferrara lo scorso autunno, la rassegna arriva ora a Latina in un tour che viaggia tra centinaia di proiezioni all’anno in decine di città in tutta Italia.
Per la prima volta la rassegna guarda a Cuba per raccontare in “Night Is Not Eternal” (giovedì 28 maggio) la crisi del Paese e la lotta per un cambio di regime, mentre indaga dietro le quinte del mondo accademico con “The Shadow Scholars” (giovedì 14 maggio), un’inchiesta sul mercato globale di tesi universitarie prodotte in Kenya per studenti occidentali. Il tema delle migrazioni è affidato a “The Guest” (giovedì 21 maggio), commovente racconto di solidarietà tra una famiglia polacca e un rifugiato siriano; “The Dialogue Police” (giovedì 4 giugno) analizza invece la difesa della libertà di espressione in Svezia. La rassegna si conclude con la lezione di coraggio della quindicenne Karla in “Niñxs” (domenica 14 giugno), che ci guida nella scoperta di sé stessa affrontando la propria transizione di genere e i pregiudizi della società.
Il calendario completo di Mondovisioni al Sottoscala9:
Domenica 10 maggio: The Life That Remains di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita) – 79′
Giovedì 14 maggio: The Shadow Scholars di Eloise King (Regno Unito) – 100′
Giovedì 21 maggio: The Guest di Zvika Gregory Portnoy e Zuzanna Solakiewicz (Polonia/Qatar) – 78′
Giovedì 28 maggio: Night is not Eternal di Nanfu Wang (Stati Uniti) – 93′
Giovedì 4 giugno: The Dialogue Police di Susanna Edwards (Svezia, Norvegia, Danimarca) – 90′
Domenica 14 giugno: Niñxs di Kani Lapuerta (Messico, Germania) – 85′
Ingresso: Sottoscrizione libera con Tessera Arci
Orario: Maggio dalle ore 20 alle 22 | Giugno dalle ore 21 alle 23
Sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026
APPUNTAMENTI
Giro d’Italia, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la tappa Formia-Blockhaus
Formia si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più importanti della sua storia recente. Questa mattina, nella Sala Sicurezza del Palazzo Comunale, è stata presentata ufficialmente la settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus, in programma venerdì 15 maggio. Dopo 52 anni, la città del sud pontino torna infatti a ospitare una partenza della corsa rosa, in quella che viene già considerata una delle tappe chiave della 109ª edizione del Giro: 244 chilometri con arrivo in salita sul Blockhaus, in Abruzzo, primo grande banco di prova per gli uomini di classifica.
Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, l’assessore allo Sport Fabio Papa, l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, il consigliere regionale Cosmo Mitrano e il vicepresidente di Informare e consigliere della Camera di Commercio Frosinone-Latina Vincenzo Di Lucia.
“Formia non è stata scelta per caso – ha dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo – ma per ciò che rappresenta: una città con una forte tradizione sportiva, capace di accogliere e organizzare eventi di respiro internazionale. Il Giro d’Italia sarà un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio, il turismo e l’economia locale”.
Sulla stessa linea anche l’assessore allo Sport Fabio Papa, che ha parlato di “un lavoro iniziato tre anni fa”, fatto di progettazione, relazioni istituzionali e pianificazione organizzativa: “Non sarà soltanto un evento sportivo, ma una festa diffusa che coinvolgerà scuole, associazioni, commercianti e cittadini”.
Nel corso della presentazione è stato evidenziato anche il forte impatto mediatico e turistico della manifestazione, che porterà il territorio pontino sotto i riflettori nazionali e internazionali. “Il Giro d’Italia rappresenta un investimento concreto in immagine, attrattività turistica ed economia locale”, ha sottolineato il presidente della Provincia Federico Carnevale. Spazio anche alla memoria storica del ciclismo cittadino, con il ricordo della storica tappa del 1974 Città del Vaticano-Formia e della vittoria del belga Wilfried Reybrouck. Particolarmente apprezzata la presenza della prestigiosa Colnago Mexico Oro del 1979, storica bicicletta da collezione simbolo del ciclismo mondiale.
La città intanto si prepara all’evento con installazioni, vetrine a tema, illuminazioni rosa e iniziative culturali diffuse sul territorio. Fino all’8 maggio, inoltre, il Palazzo Comunale ospita la mostra “La Corsa Rosa nell’Arte”, dedicata al rapporto tra ciclismo e arte contemporanea. La partenza della tappa è prevista da Largo Paone nella mattinata del 15 maggio. L’arrivo sul Blockhaus è atteso nel pomeriggio, al termine di quella che sarà la tappa più lunga dell’edizione 2026 del Giro d’Italia.
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Formia, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
Tre giornate dedicate alla salute, alla prevenzione e ai valori della solidarietà internazionale. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato CRI Sud Pontino ha organizzato a Formia un ricco programma di iniziative che unirà screening sanitari gratuiti, momenti istituzionali, attività dimostrative ed eventi dedicati alla pace e al volontariato.
Le iniziative prenderanno il via venerdì 8 e sabato 9 maggio con una serie di screening sanitari gratuiti promossi in collaborazione con il Comune di Formia e con la clinica “Casa del Sole”. Parte delle prestazioni sarà effettuata all’interno della struttura sanitaria, mentre altre verranno garantite in piazza Aldo Moro, dove sarà allestito un villaggio attrezzato per assicurare privacy e assistenza ai cittadini.
“La prevenzione è sicuramente alla base della medicina e gli screening ne rappresentano lo strumento più importante”, sottolinea il presidente del Comitato CRI Sud Pontino Alessandro Sparagna, evidenziando il valore concreto dell’iniziativa per il territorio.
Accanto alle attività sanitarie sono previsti momenti dimostrativi che coinvolgeranno anche il N.A.A.Pro, le Crocerossine e i Giovani della Croce Rossa, con esercitazioni e attività rivolte alla cittadinanza.
La serata di venerdì proseguirà al Villaggio Don Bosco – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria con una celebrazione dedicata ai volontari, seguita dal “Concerto per la Pace” eseguito dall’orchestra “In the Wood” diretta da Marco Massaro.
Sabato le iniziative si chiuderanno con la tradizionale cerimonia dell’ammaina bandiera, mentre domenica 10 maggio spazio a momenti di riflessione sul ruolo della Croce Rossa, attività ludiche per bambini e incontri dedicati alla storia e ai valori dell’associazione, con gli interventi di suor Loredana Spezzaferro e della professoressa Antonella Prenner.
A chiudere la manifestazione sarà il “Red Party”, con la partecipazione di Mario Tribuzio e Mondo Vasco.
La settimana della Croce Rossa è stata anticipata anche dalla consegna simbolica della bandiera ai Comuni del Sud Pontino. Una delegazione di volontari ha incontrato i sindaci di Formia, Gaeta, Minturno e Castelforte, consegnando il vessillo della Croce Rossa che resterà esposto sui palazzi comunali insieme alle bandiere istituzionali. Un gesto simbolico accompagnato dall’illuminazione in rosso di alcuni monumenti cittadini, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto dalla Croce Rossa nei contesti di emergenza e nei teatri internazionali di guerra.
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