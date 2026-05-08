Fibromialgia, convegno dell’Afi a Cisterna

LATINA – Arrivano per la prima volta a Latina al Sottoscala9 i documentari della rassegna Mondovisioni organizzata da Internazionale e CineAgenzia, su attualità e diritti umani, selezionati dai maggiori festival internazionali e proposti in esclusiva per l’Italia. Sei appuntamenti, a cominciare da domenica 10 maggio alle 20 al circolo Arci (in via Isonzo 194), con il primo lavoro proposto, “The Life That Remains” di Dorra Zarrouk, ritratto di Gaza che, attraverso le memorie di una famiglia palestinese in esilio, apre uno squarcio inedito sulla vita di chi resiste nella Striscia. La rassegna terminerà il 14 giugno, l’ingresso alle proiezioni è con sottoscrizione libera e tessera Arci (tutto il calendario sul sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026).

La rassegna presenta da 17 edizioni i lavori più interessanti dai maggiori festival mondiali, documentari appassionanti e urgenti che toccano tematiche urgenti e sguardi sul mondo, vicino e lontano. L’edizione 2025-2026 presenta sei storie, temi e scenari immersi in un mondo sempre più instabile e omologato, dove le esperienze condivise offrono ostinati barlumi di speranza. Dopo l’anteprima al festival di Internazionale a Ferrara lo scorso autunno, la rassegna arriva ora a Latina in un tour che viaggia tra centinaia di proiezioni all’anno in decine di città in tutta Italia.

Per la prima volta la rassegna guarda a Cuba per raccontare in “Night Is Not Eternal” (giovedì 28 maggio) la crisi del Paese e la lotta per un cambio di regime, mentre indaga dietro le quinte del mondo accademico con “The Shadow Scholars” (giovedì 14 maggio), un’inchiesta sul mercato globale di tesi universitarie prodotte in Kenya per studenti occidentali. Il tema delle migrazioni è affidato a “The Guest” (giovedì 21 maggio), commovente racconto di solidarietà tra una famiglia polacca e un rifugiato siriano; “The Dialogue Police” (giovedì 4 giugno) analizza invece la difesa della libertà di espressione in Svezia. La rassegna si conclude con la lezione di coraggio della quindicenne Karla in “Niñxs” (domenica 14 giugno), che ci guida nella scoperta di sé stessa affrontando la propria transizione di genere e i pregiudizi della società.

Il calendario completo di Mondovisioni al Sottoscala9:

Domenica 10 maggio: The Life That Remains di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita) – 79′

Giovedì 14 maggio: The Shadow Scholars di Eloise King (Regno Unito) – 100′

Giovedì 21 maggio: The Guest di Zvika Gregory Portnoy e Zuzanna Solakiewicz (Polonia/Qatar) – 78′

Giovedì 28 maggio: Night is not Eternal di Nanfu Wang (Stati Uniti) – 93′

Giovedì 4 giugno: The Dialogue Police di Susanna Edwards (Svezia, Norvegia, Danimarca) – 90′

Domenica 14 giugno: Niñxs di Kani Lapuerta (Messico, Germania) – 85′

Ingresso: Sottoscrizione libera con Tessera Arci

Orario: Maggio dalle ore 20 alle 22 | Giugno dalle ore 21 alle 23

Sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026