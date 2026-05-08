CRONACA
Si fingono corrieri e tentano la rapina all’ufficio postale di SS Coma e Damiano: uno arrestato, l’altro è ricercato
SS COSMA E DAMIANO – Si sono finti corrieri per rapinare l’ufficio postale, ma il colpo tentato a Santi Cosma e Damiano è fallito e uno dei rapinatori è stato arrestato poco dopo dai Carabinieri. Si tratta di un cittadino egiziano di 21 anni ritenuto responsabile del reato di tentata rapina in concorso. Il giovane nordafricano e un suo complice, tuttora in corso di identificazione, avevano simulato la consegna di un pacco riuscendo a farsi aprire la porta blindata da una dipendente dell’Ufficio Postale. Ottenuta l’apertura del varco d’accesso, i due hanno invece aggredito la donna tentando di trascinarla all’esterno dalla zona blindata, per avere via libera. Un’ operazione non riuscita: la dipendente infatti è riuscita a divincolarsi e a richiudere la porta di sicurezza costringendo i due alla fuga. Immediato l’arrivo sul posto dei militari dell’Arma che hanno poi intercettato e bloccato a poca distanza dalle Poste uno dei due banditi. Il giudice ha poi convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione all’AG.
CRONACA
Fondi, intensificati i controlli della Polizia: cinque avvisi orali e una denuncia per due risse
FONDI – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Fondi, nell’ambito delle attività dirette alla verifica dei soggetti pericolosi per l’ordine e alla sicurezza pubblica, ha notificato cinque misure di prevenzione dell’Avviso Orale emesse dal Questore di Latina nei confronti di altrettante persone coinvolte in una maxi rissa avvenuta il 12 aprile in via Covino. Quattro dei destinatari sono sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Per un’altra rissa verificatasi all’interno del McDonald’s di via Appia, gli agenti della Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della Tenenza dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà uno dei partecipanti accusato di calunnia. L’uomo avrebbe infatti fornito una ricostruzione dei fatti completamente difforme rispetto agli elementi emersi dalle indagini.
Infine, nell’ambito delle attività dirette al contrasto dell’immigrazione clandestina, una donna di nazionalità indiana, domiciliata in Molise, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria competente per aver indotto un connazionale a versare una consistente somma di denaro promettendo documentazione utile all’ottenimento del permesso di soggiorno, successivamente non rilasciato dalla Questura a causa delle irregolarità emerse durante l’istruttoria.
Durante i controlli svolti a Fondi sono state identificate 112 persone e controllati 54 veicoli; elevata inoltre una sanzione per violazione al Codice della Strada.
CRONACA
Guardia di Finanza, sequestrati oltre 13mila prodotti non sicuri per la cura della persona
Oltre 13mila prodotti per la cura della persona, ritenuti non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolosi per i consumatori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel territorio pontino. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Latina nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto della vendita di merce non sicura e alla tutela dei consumatori.
I controlli, avviati dopo attività informative e monitoraggi sui social e sulle banche dati in uso al Corpo, hanno interessato un esercizio commerciale della provincia pontina. I finanzieri del Gruppo di Latina hanno riscontrato diverse irregolarità relative all’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Tra le mancanze contestate figurano l’assenza dei dati del produttore o dell’importatore, dell’indicazione del luogo di origine e delle istruzioni o avvertenze d’uso. Tra i prodotti sequestrati figurano forbicine, lime e pinze per unghie, glitter e decorazioni per onicotecnica destinati sia a privati che a centri estetici. Secondo quanto emerso dai controlli, gli articoli avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la salute dei consumatori e sono stati immediatamente ritirati dal commercio.
Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato all’autorità competente e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a circa 26mila euro.
CRONACA
Nuovo vertice in Prefettura, più controlli nell’area dell’ex Villaggio Trieste
Cresce la preoccupazione per la situazione sicurezza nell’area dell’ex Villaggio Trieste a Latina, al centro negli ultimi mesi di diversi episodi di cronaca. Proprio alla luce delle recenti criticità, il Comune di Latina ha chiesto e ottenuto la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura sotto la guida del prefetto Vittoria Ciaramella. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti istituzionali e i vertici delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione del quartiere e valutare nuove strategie di intervento. Al termine dell’incontro è emersa la volontà della Prefettura di rafforzare i controlli sul territorio, con una intensificazione dei servizi di vigilanza e nuove operazioni di polizia. “Faremo anche delle altre attività di alto impatto da parte delle forze di polizia per avere la massima intensificazione di quella che è l’attività di nostra competenza”, ha dichiarato il prefetto Ciaramella, sottolineando anche la prosecuzione dell’attività investigativa da parte dell’autorità giudiziaria.
Più Letti
-
TITOLI7 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 aprile 2026