ATTUALITA'
Galleria Monte Giove, Giannetti: “Lavori in ritardo, ma quelli nella seconda canna saranno più brevi”
LATINA – Si è tenuto a metà settimana nella sede della Provincia di Latina, alla presenza del Presidente Carnevale, un incontro per discutere del nuovo Ponte sul Sisto in cui l’Anas ha aggiornato anche sui lavori in corso nella galleria di Monte Giove che stanno richiedendo più tempo del previsto. Lo rende noto il sindaco Francesco Giannetti presente alla riunione, rispondendo alle critiche arrivate da Pd e Forza Italia. Spiega Giannetti che “si sta lavorando sull’impiantistica relativa ad entrambe le canne. Ne conseguirà una riduzione dei tempi di lavorazione preventivati sulla seconda canna. Ma ulteriori e più dettagliate informazioni sarà lo stesso responsabile regionale di Anas Marco Moladori a fornirle il prossimo 22 maggio, in occasione del punto stampa previsto a Terracina con i vertici della Regione Lazio, per l’apertura del cantiere sulla parete rocciosa di Monte Cucca”. E’ questa l’altra notizia dopo lo stanziamento di fondi per il ripristino della tratta ferroviaria Terracina-Priverno, si sta stilando il cronoprogramma: “Sono molto fiducioso che entro la fine dell’anno potranno cominciare anche i lavori di RFI direttamente sul tratto ferroviario, ma del cronoprogramma completo verrà data una puntuale comunicazione appena definita la progettazione”, aggiunge Giannetti.
ATTUALITA'
Nuovi uffici della Questura all’ex Icos: sopralluogo di Ater e Questura sul cantiere
LATINA – Il Questore di Latina, Fausto Vinci ha visitato oggi il cantiere ex Icos nell’area destinata a ospitare i nuovi uffici della Questura dedicati al rilascio dei passaporti e ai servizi per l’immigrazione. Accompagnato dal Presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà, dal Direttore Generale di Ater, Massimo Monacelli con lo staff tecnico della Questura ha verificato l’avanzamento dei lavori che procedono – spiega Ater in una nota – nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR. L’intervento prevede la realizzazione di due livelli da circa 650 metri quadrati ciascuno, progettati per garantire elevati standard di funzionalità, accessibilità ed efficienza nell’erogazione dei servizi al pubblico. Sotto il profilo architettonico e costruttivo, l’opera si distingue per l’impiego della tecnologia X-Lam, sistema innovativo in legno strutturale ad alte prestazioni che assicura sostenibilità ambientale, efficienza energetica, rapidità esecutiva ed elevati standard di sicurezza e comfort abitativo.
“Ho constatato con soddisfazione l’avanzamento dei lavori e l’ottima configurazione degli spazi interni – ha dichiarato il Questore Vinci –. La posizione strategica dell’immobile, collocato in un importante nodo viario cittadino, consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità ai servizi. Il confronto costante con Ater ci ha inoltre permesso di adeguare gli ambienti alle specifiche esigenze operative della Questura, ottenendo risposte concrete ed efficaci”.
“In qualità di soggetto attuatore per conto dell’Amministrazione comunale – ha evidenziato il Presidente Dellapietà – desidero sottolineare la rapidità di esecuzione dell’intervento e l’elevato impegno profuso dalle professionalità tecniche coinvolte. Stiamo realizzando una struttura moderna e funzionale, frutto di una stretta sinergia istituzionale con il Comune di Latina. Fondamentale si è rivelato anche il dialogo continuo con la Questura, che ha consentito di integrare nel progetto tutte le esigenze operative necessarie”.
ATTUALITA'
Dopo i premi al Vinitaly, Villa Gianna conquista due ori a Lione
SABAUDIA – Dopo i premi al Vinitaly di Verona, la Cantina Villa Gianna ha ottenuto due medaglie d’oro al Concorso Internazionale di Lione tra le competizioni più rilevanti del settore vinicolo europeo. La cantina di Sabaudia ha conquistato due Medaglie d’Oro tra 5000 vini provenienti da tutto il mondo con il Circeo DOC Bianco Innato Vendemmia 2024 e con il Moscato di Terracina DOC Secco. “Un riconoscimento internazionale importantissimo per un prodotto che rappresenta la storia vinicola della nostra provincia”, commenta la presidente di Unindustria Latina Tiziana Vona, “Come Unindustria siamo orgogliosi di rappresentare realtà come quelle di Villa Gianna. Il nostro territorio è ricco di piccole, medie e grandi aziende nazionali e multinazionali di enorme prestigio”.
Al Vinitaly di Verona, giunto alla 58ª edizione, dove la cantina ha ottenuto tre importanti riconoscimenti nell’ambito del concorso 5Star Wines – The Book. Il Bellone Vigne del Borgo 2025 ha ottenuto 92 punti, l’Elogio Mediterraneo Passito di Moscato 2024 ha ricevuto 91 punti e l’Elogio Moscato di Terracina DOC Secco 2025 ha conquistato 90 punti. A ritirare i premi sono stati i tre figli del fondatore, Gianluca, Alessandra e Francesco Giannini
ATTUALITA'
Un anno per il tuo futuro, il Vescovo Crociata premia gli studenti vincitori del concorso
Cerimonia di premiazione a Latina per il concorso “Un anno per il tuo futuro”, iniziativa giunta alla settima edizione e rivolta agli studenti degli istituti tecnici e professionali del territorio. A consegnare i riconoscimenti è stato il vescovo Mariano Crociata, nella sede della curia diocesana. Il progetto, promosso dalla Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno grazie ai fondi dell’8xmille e con il contributo della BCC Roma, punta ad accompagnare i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un percorso formativo ispirato ai principi della Dottrina sociale della Chiesa. Oltre trenta gli studenti coinvolti in cinque incontri tematici, al termine dei quali sono stati presentati elaborati e sostenuti colloqui davanti alla commissione presieduta da Pina Caruso. Tre i premi assegnati: due borse di studio da 2.500 euro per l’accesso all’università e un buono da 2.000 euro per percorsi professionalizzanti. A distinguersi sono stati Sara Abd El Wahed, dell’IIS “Vittorio Veneto-Salvemini”, Daniele Rossi, dell’IIS “Guglielmo Marconi”, e Constantin Cristian Kovacs, dell’IIS “San Benedetto-Einaudi-Mattei”. Nel suo intervento, il vescovo Crociata ha sottolineato il valore della formazione e della conoscenza come strumenti fondamentali per la crescita personale e sociale, evidenziando l’importanza di offrire a tutti i giovani pari opportunità per costruire il proprio futuro.
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