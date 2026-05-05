LATINA, A MAGGIO TORNA IL VILLAGGIO COLDIRETTI: ECCELLENZE DELL’AGRICOLTURA, CONVEGNI E DEGUSTAZIONI

LATINA – Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha richiamato oltre 60 mila visitatori, torna a Latina il Villaggio Coldiretti, in programma il 22, 23 e 24 maggio in Piazza del Popolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Latina. Per tre giorni il cuore della città tornerà a trasformarsi in un grande villaggio contadino, capace di raccontare i primati dell’agricoltura pontina e laziale, le eccellenze del territorio, il valore del cibo sano, del mercato di Campagna Amica, dei prodotti a chilometro zero e il legame sempre più forte tra mondo agricolo e comunità.

L’edizione 2026 si inserisce nel solco di una manifestazione che lo scorso anno ha riscosso una straordinaria partecipazione di pubblico, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio. Anche quest’anno il Villaggio porterà nel centro di Latina aziende agricole, produttori, degustazioni, laboratori, attività per bambini, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla promozione del Made in Italy agroalimentare.

“Dopo la straordinaria partecipazione registrata lo scorso anno, abbiamo voluto riportare il Villaggio Coldiretti a Latina nello stesso luogo che ha accolto una risposta così importante da parte dei cittadini – dichiara il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili -. Saranno tre giornate dedicate alla valorizzazione delle nostre imprese agricole, delle produzioni locali e del legame tra agricoltura e comunità. Il Villaggio rappresenta una grande vetrina per le eccellenze pontine e laziali, ma anche un’occasione per accendere i riflettori sui temi che riguardano il presente e il futuro del settore. Un ringraziamento al sindaco di Latina, Matilde Celentano e alla sua Giunta, per il prezioso supporto e la sensibilità dimostrata al nostro settore”.

“Siamo entusiasti – afferma il sindaco di Latina Matilde Celentano – di ospitare nuovamente in Piazza del Popolo il Villaggio Coldiretti, un evento che lo scorso anno ha dimostrato quanto sia profondo il legame tra la nostra comunità e le radici agricole del territorio. Per la città di Latina, questa manifestazione rappresenta non solo una vetrina d’eccellenza per i prodotti a chilometro zero e il Made in Italy, ma anche un’importante occasione di promozione turistica e culturale. Come amministrazione, sosteniamo con convinzione un’iniziativa che valorizza il lavoro delle nostre imprese e offre ai cittadini, dalle famiglie agli studenti, momenti di aggregazione e servizi innovativi. Ringrazio Coldiretti per la collaborazione istituzionale e per l’opportunità offerta al territorio: vedere il cuore di Latina trasformarsi in un centro pulsante di vita contadina, tradizioni e innovazione è un segnale forte del valore della nostra identità pontina”.

Protagoniste saranno le imprese agricole con i loro prodotti, il mercato di Campagna Amica, gli Agrichef, i Giovani Coldiretti, le Donne Coldiretti, gli agriturismi e gli spazi dedicati alla divulgazione e alla didattica. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno i cuochi contadini, con i piatti tipici del territorio realizzati con prodotti a chilometro zero, la scuola di cucina, i laboratori e le masterclass con i casari per imparare a fare la mozzarella, oltre alle degustazioni di olio, vino e birra agricola. E riguardo alla valorizzazione dell’olio sarà coinvolta Unaprol che curerà legioni guidate per l’asseggio di olio e svolgerà delle masterclass. Sarà presente anche lo street food agricolo.

“Il Villaggio Coldiretti di Latina rappresenta una delle iniziative più significative per raccontare la forza dell’agricoltura pontina e laziale – aggiunge il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – la qualità delle sue produzioni e il valore del rapporto diretto tra imprese agricole e cittadini. Uno spazio vivo di incontro, partecipazione e servizi”.

Non mancheranno poi gli spazi dedicati ai più piccoli, con attività pensate per bambini e famiglie, la fattoria didattica, momenti educativi e ludici a cura della Donne Coldiretti Lazio, oltre all’atteso appuntamento con Pompieropoli organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco. Sempre ai più piccoli sono dedicate le attività dell’Enci, l’Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio sarà, inoltre dedicata la giornata di domenica con il contest Tesori Pontini, un progetto che punta all’educazione alimentare.

In programma anche la presenza degli sbandieratori, gli stand delle forze dell’ordine e le numerose iniziative diffuse nelle diverse aree del Villaggio. Gli stand istituzionali delle forze dell’ordine, tra i quali quelli dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza. Accanto agli stand istituzionali, in piazza saranno presenti anche numerose realtà del territorio, tra le quali l’Its Academy BioCampus, la Retina Holding, la Asl di Latina. Media partner dell’evento sarà il gruppo radiofonico Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, che sarà presente al Villaggio Coldiretti Latina con una postazione dedicata e accompagnerà la tre giorni con collegamenti e approfondimenti sull’evento.

Accanto alla parte esperienziale, il Villaggio si confermerà anche come luogo di confronto e approfondimento, con convegni, workshop e dibattiti a Casa Coldiretti, dedicati ai grandi temi che riguardano il presente e il futuro dell’agricoltura, della sostenibilità, della salute, della sana alimentazione e della valorizzazione del territorio. Spazio anche agli spettacoli di intrattenimento serale. Piazza del Popolo tornerà così a essere, per tre giorni, la casa dell’agricoltura, del cibo di qualità, del mercato di Campagna Amica, dei prodotti a chilometro zero e della filiera italiana.