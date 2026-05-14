Latina: ordinanza contro il degrado urbano al Nicolosi.

Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di degrado urbano nel quartiere Nicolosi e nei pressi delle autolinee: per questo la Sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha firmato l’ordinanza anti – degrado.

Le disposizioni introdotte avranno validità 120 giorni, dunque fino al mese di settembre, e riguardano alcune vie della zona. In particolare, i luoghi interessati, su entrambi i lati, sono: via Villafranca (tratto da via Curtatone a via E. Filiberto), piazza Mentana, via Curtatone, via Marchiafava, via Corridoni, via Pasubio, via G.B. Grassi, viale XVIII Dicembre (tratto da via E. Filiberto a via Pasubio), via G. Cesare (tratto da via E. Filiberto a via Corridoni), via E. Filiberto (tratto da via Villafranca/G. Cesare a Largo Giovanni XXIII), largo Giovanni XXIII, piazzale Gorizia, via Vittorio Veneto (tratto da via Cavour a largo Giovanni XXIII).

L’ordinanza prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione.

Inoltre, tutti i pubblici esercizi, gli esercizi pubblici commerciali o artigianali e le attività che operano su area pubblica o privata, compresi i punti vendita con distributori automatici, avranno l’obbligo di chiusura dalle ore 20 alle ore 6 del giorno seguente. I divieti non hanno efficacia per gli esecizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione nonché somministrazione limitatamente al servizio al tavolo.

L’inosservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di 500 euro.

“Questa ordinanza – dichiara il sindaco Matilde Celentano – già sperimentata con efficacia nei due anni precedenti, si rende necessaria per tutelare il diritto al riposo, alla sicurezza e al decoro urbano dei cittadini. Il nostro obiettivo è garantire maggiore serenità ai residenti del quartiere e ai numerosi pendolari che ogni giorno frequentano l’area delle autolinee, contrastando quei fenomeni che compromettono la convivenza civile e la qualità della vita. È compito dell’amministrazione comunale promuovere una convivenza ordinata e rispettosa, intervenendo anche contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche quando questo può favorire episodi di disturbo, degrado urbano e situazioni che incidono negativamente sulla quiete pubblica e sulla vivibilità della zona. L’ordinanza si fonda, inoltre, sull’informativa della Polizia Locale, che evidenzia il persistente stato di disagio vissuto dai residenti e le numerose segnalazioni relative a fenomeni cronici di degrado. Per assicurare una fruizione ordinata e sicura degli spazi pubblici cittadini – conclude – si è quindi ritenuto necessario adottare un provvedimento temporaneo finalizzato a prevenire comportamenti lesivi del decoro urbano e a restituire maggiore vivibilità all’area interessata”.