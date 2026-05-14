ATTUALITA'
Latina: ordinanza contro il degrado urbano al Nicolosi.
Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di degrado urbano nel quartiere Nicolosi e nei pressi delle autolinee: per questo la Sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha firmato l’ordinanza anti – degrado.
Le disposizioni introdotte avranno validità 120 giorni, dunque fino al mese di settembre, e riguardano alcune vie della zona. In particolare, i luoghi interessati, su entrambi i lati, sono: via Villafranca (tratto da via Curtatone a via E. Filiberto), piazza Mentana, via Curtatone, via Marchiafava, via Corridoni, via Pasubio, via G.B. Grassi, viale XVIII Dicembre (tratto da via E. Filiberto a via Pasubio), via G. Cesare (tratto da via E. Filiberto a via Corridoni), via E. Filiberto (tratto da via Villafranca/G. Cesare a Largo Giovanni XXIII), largo Giovanni XXIII, piazzale Gorizia, via Vittorio Veneto (tratto da via Cavour a largo Giovanni XXIII).
L’ordinanza prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree concesse dall’amministrazione.
Inoltre, tutti i pubblici esercizi, gli esercizi pubblici commerciali o artigianali e le attività che operano su area pubblica o privata, compresi i punti vendita con distributori automatici, avranno l’obbligo di chiusura dalle ore 20 alle ore 6 del giorno seguente. I divieti non hanno efficacia per gli esecizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione nonché somministrazione limitatamente al servizio al tavolo.
L’inosservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di 500 euro.
“Questa ordinanza – dichiara il sindaco Matilde Celentano – già sperimentata con efficacia nei due anni precedenti, si rende necessaria per tutelare il diritto al riposo, alla sicurezza e al decoro urbano dei cittadini. Il nostro obiettivo è garantire maggiore serenità ai residenti del quartiere e ai numerosi pendolari che ogni giorno frequentano l’area delle autolinee, contrastando quei fenomeni che compromettono la convivenza civile e la qualità della vita. È compito dell’amministrazione comunale promuovere una convivenza ordinata e rispettosa, intervenendo anche contro il consumo eccessivo di bevande alcoliche quando questo può favorire episodi di disturbo, degrado urbano e situazioni che incidono negativamente sulla quiete pubblica e sulla vivibilità della zona. L’ordinanza si fonda, inoltre, sull’informativa della Polizia Locale, che evidenzia il persistente stato di disagio vissuto dai residenti e le numerose segnalazioni relative a fenomeni cronici di degrado. Per assicurare una fruizione ordinata e sicura degli spazi pubblici cittadini – conclude – si è quindi ritenuto necessario adottare un provvedimento temporaneo finalizzato a prevenire comportamenti lesivi del decoro urbano e a restituire maggiore vivibilità all’area interessata”.
ATTUALITA'
Tiziano Ferro canta XDono con Lazza: il pezzo uscirà venerdì
LATINA – Tiziano Ferro ri-canta X-Dono, la sua prima hit, e lo fa con Lazza. La notizia è stata data con un post sui social in contemporanea sui profili dei due artisti, accompagnata da una foto insieme. Il pezzo, “remake” dell’originale uscito nel 2001, agli albori della carriera dell’artista di Latina, uscirà su tutte le piattaforme venerdì 15 maggio.
ATTUALITA'
Sabaudia Sunset Jazz Festival, dopo 12 anni arriva lo stop: “Finisce un pezzo di vita”
Si chiude dopo dodici anni il Sabaudia Sunset Jazz Festival. Ad annunciarlo è stato il direttore artistico e organizzatore Giulio Verdecchia con un lungo messaggio rivolto al pubblico del festival. Alla base della decisione ci sarebbero soprattutto i problemi legati alla viabilità sul lungomare di Sabaudia, diventati particolarmente critici nell’ultima stagione estiva. Verdecchia spiega di essersi attivato già da settembre insieme alle istituzioni per cercare una soluzione, senza però ottenere garanzie concrete sullo svolgimento regolare della manifestazione prevista per luglio. Tra le preoccupazioni principali, il tema della sicurezza e il rischio di ritrovarsi nuovamente con il traffico bloccato durante gli eventi in spiaggia al tramonto, elemento simbolo del festival. Nel comunicato viene ricordato anche un grave incidente avvenuto la scorsa estate e il successivo stop agli eventi serali sul lungomare disposto dal Comune.
“Non possiamo organizzare un festival con il rischio di essere fermati durante il suo svolgimento”, scrive Verdecchia, sottolineando anche le difficoltà economiche e organizzative legate a un evento di questo tipo. Il direttore artistico spiega inoltre di non aver preso in considerazione l’idea di trasferire il festival in città o in altre location, perché i concerti in spiaggia al tramonto rappresentavano l’anima stessa della manifestazione. Nel suo saluto finale, Verdecchia ringrazia gli stabilimenti Saporetti, Lilandà e La Spiaggia, oltre agli sponsor e al pubblico che in questi anni ha seguito il festival.
“Viva la musica dal vivo”, conclude il messaggio, diventato in poche ore un saluto simbolico per una manifestazione che negli anni aveva portato sul litorale pontino musicisti italiani e internazionali.
ATTUALITA'
Trasporto pubblico a Latina, presentato il piano di riorganizzazione del servizio
Nel corso della commissione Mobilità e Trasporti, presieduta dalla consigliera Pina Cochi, è stata illustrata la proposta di revisione del Trasporto Pubblico Locale inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. A presentare il progetto è stato l’assessore Gianluca Di Cocco, che ha parlato di un sistema di trasporto “più moderno, efficiente e sostenibile”, costruito sulle reali esigenze dei cittadini.
Il piano nasce dall’analisi delle criticità dell’attuale rete urbana e punta a ridurre sovrapposizioni di percorso, aumentare la frequenza delle corse e migliorare il collegamento tra trasporto urbano, suburbano e ferroviario. Tra gli elementi centrali della riorganizzazione ci sarà il ruolo delle autolinee, individuate come principale hub della mobilità cittadina e nodo strategico per i collegamenti con Latina Scalo, il litorale e le future linee Bus Rapid Transit.
Particolare attenzione è stata riservata anche ai borghi, con l’obiettivo di garantire collegamenti più frequenti e cadenzati. La proposta prevede circa 22 corse giornaliere nei giorni ordinari e 14 nei festivi e prefestivi. Secondo quanto illustrato in commissione, il nuovo modello punta a superare l’attuale sistema di linee lunghe e dispersive, privilegiando invece tratte strutturanti ad alta frequenza e tempi di attesa ridotti.
L’assessore Di Cocco ha infine ribadito il valore strategico del trasporto pubblico anche dal punto di vista ambientale e sociale, sottolineando come il potenziamento del servizio possa contribuire a ridurre traffico e congestione, migliorare la qualità dell’aria e rendere la città più accessibile.
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