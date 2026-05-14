“Ricicla e Vinci”: Oltre 400 studenti al Teatro Ariston di Gaeta per il gran finale

Si è concluso al Teatro Ariston di Gaeta il progetto di educazione ambientale “Ricicla e Vinci”, promosso da De Vizia Transfer S.p.A. in sinergia con il Comune di Gaeta. L’evento ha celebrato la fine di un percorso educativo che ha coinvolto 829 studenti di 7 plessi scolastici, trasformandoli in veri ambasciatori della sostenibilità. Coinvolti i plessi Mazzini e Don Bosco (I.C. Principe Amedeo) e i plessi Conca, Virgilio e Carducci (I.C. Carducci) per un totale di 829 alunni totali.

Il momento più atteso della giornata è stato lo spettacolo teatrale Alice oltre lo spreco, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Red Roger. Attraverso una reinterpretazione fantasiosa del classico di Lewis Carroll, gli attori hanno trasformato concetti come il riciclo e la sostenibilità in un linguaggio narrativo immediato, capace di emozionare e far riflettere i presenti.

L’evento ha rappresentato il culmine di 7 giornate di educazione ambientale, svolte direttamente in classe tra le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Attraverso la “didattica teatralizzata”, educatori esperti hanno svolto attività ludiche, stimolando un coinvolgimento attivo degli studenti.

All’evento hanno partecipato oltre agli studenti e i vari docenti referenti, la Vicesindaca e assessore all’istruzione di Gaeta, Gianna Conte e la Dirigente Ambiente Annamaria de Filippis, Dirigente dell’IC Carducci Stefania Geremicca e la docente dell’IC Principe Amedeo Eva Cinisomo.

“L’importanza di questo percorso risiede nei laboratori di educazione ambientale svolti in classe“, ha dichiarato la Vicesindaca Gianna Conte. “L’utilizzo di spazi diversi e l’interazione positiva dei bambini, dimostrano che il gioco e l’inventiva sono i canali migliori per trasmettere i messaggi dell’economia circolare alle future generazioni.” Molto soddisfatte dell’iniziativa anche le docenti referenti aderenti, le quali hanno apprezzato e supportato con molto entusiasmo le attività.