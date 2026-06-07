OGGI IN PRIMA PAGINA
Carcasse di animali sull’Appia a Cisterna: macabra perdita di carico di un camion
Sono rimasti increduli gli automobilisti che nel tardo pomeriggio hanno percorso via Appia a Cisterna di Latina. Davanti ai loro occhi una scia lunga chilometri di carcasse di animali in stato di decomposizione. Un autotrasportatore impegnato nel trasporto di carcasse destinate allo smaltimento aveva perso parte del carico durante il tragitto senza per altro rendersene conto. I resti di animali lungo la tangenziale di Cisterna e fin oltre la zona industriale della Findus, hanno creando una situazione difficile per per la circolazione aggravata dall’odore nauseabondo proveniente dalle carcasse.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della strada e di rimozione del materiale disperso che è andato avanti a lungo.
CRONACA
Tragedia sulla via Appia, lutto a Monte San Biagio per la morte di Lorenzo Casale
Si chiamava Lorenzo Casale il giovane che ha perso la vita nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la via Appia. Il ragazzo, appena ventenne, viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’automobile che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Lorenzo è morto sul colpo, a pochi chilometri da casa. Alla guida dell’auto coinvolta una giovane di 24 anni, rimasta sotto shock dopo l’accaduto. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.
La notizia della morte del ventenne ha profondamente colpito la comunità di Monte San Biagio, dove Lorenzo era molto conosciuto. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive alla tragedia. Tra questi anche quello del sindaco di Monte San Biagio e presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale: «La comunità di Monte San Biagio si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo Casale in questo momento di grande dolore. A loro giungano la mia vicinanza e le più sincere condoglianze».
CRONACA
Incidente mortale sull’Appia a Monte San Biagio, perde la vita un motociclista di 20 anni
MONTE SAN BIAGIO – Tragedia nella notte sull’Appia dove in un incidente stradale ha perso la vita uno studente di 20 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Monte San Biagio intervenuti al km 114,900, la vittima era in sella alla sua moto una Honda e viaggiava in direzione nord, proveniente da Fondi, quando per ragioni che sono in corso di accertamento da parte dei militari ha sbandato cadendo dalla due ruote nel momento in cui dal senso di marcia opposto arrivava un’auto. Violento e fatale l’impatto con la vettura, che non ha lasciato scampo al giovane, un ragazzo di Monte San Biagio. Sotto shock la conducente dell’auto, un’utilitaria. La giovane donna, una 24enne, sottoposta ai test tossicologici è risultata negativa. L’arteria è rimasta a lungo chiusa in entrambe le direzioni. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che disporrà gli ulteriori accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
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CRONACA
Cisterna, picchia e maltratta la moglie, disposto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico
CISTERNA – La Polizia di Stato di Cisterna di Latina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa su richiesta della Procura di Latina dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina nei confronti di un uomo residente a Cisterna di Latina.
Il provvedimento trae origine da un’attività investigativa condotta dal personale della sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine a reiterate condotte di maltrattamento e violenza in ambito familiare.
Gli accertamenti effettuati dagli investigatori hanno consentito di ricostruire un quadro caratterizzato da presunte condotte vessatorie, minacce e aggressioni poste in essere in ambito familiare e protrattesi nel tempo. In particolare, l’ultimo episodio, sarebbe culminato in una violenta aggressione fisica ai danni della donna, che ha riportato lesioni.
Le indagini, supportate dalle dichiarazioni raccolte, dalla documentazione sanitaria acquisita e dagli ulteriori riscontri investigativi, hanno permesso di delineare una situazione di forte conflittualità familiare, caratterizzata da reiterati comportamenti intimidatori e minacciosi che avrebbero generato nella vittima un perdurante stato di paura e preoccupazione per la propria incolumità.
Alla luce degli elementi acquisiti, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, convalidando i provvedimenti adottati d’urgenza dal P.M. di turno e disponendo nei confronti dell’indagato l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da queste frequentati, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza.
L’attività si inserisce nel costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza domestica e di genere e nella tutela delle vittime vulnerabili, con l’obiettivo di assicurare tempestivi interventi di protezione e prevenire ulteriori condotte lesive.
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