ATTUALITA'
Interruzione Idrica nel Comune di Latina per lavori urgenti il 25 Giugno 2026
Acqualatina informa l’utenza che, a causa di urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice a servizio del Comune di Latina, si verificherà una Interruzione Idrica dalle ore 18:00 del 25/06/2026 con termine dei lavori previsto per la mezzanotte del 25/06/2026 e progressivo ripristino dell’erogazione nelle ore successive.
La zona interessata è: intero comune di Latina escluse le zone di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora
Si informa, inoltre, che sarà disponibile il servizio sostitutivo mezzo autobotte nei seguenti siti:
- Piazza Angelo Celli
- Q5, Largo F. Cavalli
Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.
ATTUALITA'
Bandiera Blu a Sabaudia, la cerimonia di consegna in Comune
Consegnata ai balneari della città delle dune la Bandiera Blu, valida per il biennio 2026-2027. L’Amministrazione comunale, ieri mattina in Aula consiliare, ha distribuito ai titolari di chioschi e stabilimenti balneari il prestigioso vessillo, insieme alla nuova cartellonistica, che dovrà essere esposta accanto alla bandiera entro il primo luglio prossimo e che contiene tutte le informazioni utili per l’assistenza e alla sicurezza dei bagnanti.
La Bandiera Blu è il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per la qualità dei servizi, la tutela dell’ambientale, la sicurezza delle spiagge, l’accoglienza di bambini, persone con ridotta mobilità e anziani.
“Mi congratulo con tutti i balneari perché il riconoscimento è legato soprattutto alla qualità dei servizi che vengono offerti ai cittadini e ai turisti. C’è però anche una parte di merito dell’Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha potenziato alcuni servizi importanti, come l’assistenza gratuita attraverso il pulmino attrezzato dedicato alle persone con disabilità. Non solo. Siamo particolarmente soddisfatti anche della Bandiera Verde, conquistata per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un riconoscimento nazionale assegnato da una commissione composta da pediatri. Gli specialisti hanno individuato Sabaudia come una delle spiagge più adatte a bambini e famiglie” – ha detto il sindaco Alberto Mosca durante la cerimonia.
ATTUALITA'
Processo per la morte di Satnam Singh, il sindaco Mantini: «In aula per testimoniare i valori dell’accoglienza e la difesa della dignità umana»
Udienza del processo per l’omicidio di Satnam Singh, in aula oggi anche il sindaco di Cisterna Valentino Mantini: «Anche oggi ho voluto essere personalmente presente nell’aula della Corte di assise del Tribunale di Latina per la penultima udienza del processo per la morte di Satnam Singh. Ero lì in veste di sindaco – ha detto il Primo Cittadino – a rappresentare non soltanto il Comune di Cisterna che si è costituito parte civile con l’avvocato Maria Belli ma l’intera comunità che il bracciante e la sua compagna avevano scelto come luogo dove vivere e che ha ospitato i familiari della vittima, arrivati dall’India dopo la tragedia del giugno 2024. Ci siamo e ci saremo quando si tratta di mettere in campo valori quali la solidarietà, l’accoglienza, il rispetto delle persone e della dignità del lavoro in un territorio, il nostro, che ospita centinaia di lavoratori stranieri impiegati soprattutto in agricoltura e dove operano molte aziende serie e rispettose delle regole e dei diritti. Da parte nostra abbiamo voluto imprimere nella memoria il ricordo di Satnam Singh con una targa apposta nel Polo dell’ex area Nalco, in via delle Province, struttura che ha accolto il fratello della vittima, Amritpal Singh».
ATTUALITA'
Disservizi idrici a Cisterna, Sindaco Mantini ad Acqualatina: «Situazione insostenibile, intervenire subito»
Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha inviato formale e urgente sollecito ad Acqualatina S.p.A. per la grave e persistente problematica di bassa pressione idrica che sta colpendo il centro urbano e diverse aree limitrofe della città. Questo disservizio, già segnalato nelle scorse settimane attraverso i canali dedicati, continua a compromettere i livelli igienico-sanitari minimi e la qualità della vita di moltissime famiglie, tra cui anziani e bambini. Nelle abitazioni coinvolte, la drastica riduzione della pressione dell’acqua impedisce lo svolgimento delle più normali attività quotidiane, dall’igiene personale al corretto funzionamento di elettrodomestici fondamentali come caldaie, lavatrici e lavastoviglie.
«L’acqua costituisce un bene pubblico essenziale – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini –, i cittadini adempiono regolarmente al pagamento del servizio ed il prolungarsi di questa situazione è del tutto inaccettabile».
Nella nota il Sindaco ha chiesto alla società che gestisce il servizio a intervenire con la massima urgenza su tre fronti: verifiche tecniche immediate sulla rete idrica per individuare le cause esatte del calo di pressione; interventi di manutenzione tempestivi per ripristinare il regolare flusso e la corretta pressione dell’acqua; riscontro dettagliato all’Amministrazione comunale in merito alle azioni che si intendono intraprendere e alle relative tempistiche di risoluzione.
«Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione – ha concluso il Sindaco – a tutela dei diritti e della salute di tutti gli utenti della comunità di Cisterna».
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