Torna la “We Run Latina”, sabato si anima con i podisti di tutto il Lazio, il Parco San Marco

Anche il Foto Club Latina è stato tra i protagonisti del Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio, organizzato dal Foto Club Scatti Sabini. Il Foto Club Latina ha partecipato con una delegazione composta dal presidente Alessio Pagliari, dalla vicepresidente Giada Pontercorvo, dalla segretaria Virginia Mirella e dal consigliere Antonio Mercurio, confermando il ruolo attivo del circolo fotografico pontino all’interno della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il Foto Club Latina ha infatti conquistato il riconoscimento di Miglior Circolo Fotografico ex aequo nella categoria Foto Singole – Tema Libero, un premio che valorizza il lavoro collettivo e la qualità espressiva dei soci. Giada Pontercorvo ha ottenuto il Primo Premio ex aequo nella sezione Tema Libero, mentre Michele Cuciniello si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione Tema Obbligato “Orizzonti di Pace”. Il riconoscimento è stato ritirato durante la cerimonia dalla segretaria del circolo, Virginia Mirella. «Questi riconoscimenti – sottolinea il presidente Alessio Pagliari – premiano il lavoro svolto dal circolo e dai nostri soci, confermando la qualità della produzione fotografica del Foto Club Latina e la vitalità della nostra associazione, in continuità con i risultati ottenuti nei 50 anni di storia, all’interno del panorama regionale e nazionale».

Il Foto Club Latina ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Foto Club Scatti Sabini per l’accoglienza, l’organizzazione e la riuscita della manifestazione, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra i circoli fotografici del Lazio.