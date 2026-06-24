IN EVIDENZA
Torna la “We Run Latina”, sabato si anima con i podisti di tutto il Lazio, il Parco San Marco
Torna la “We Run Latina”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” organizzata per sabato 27 giugno dall’Asd Running Club Latina.
L’appuntamento è alle 17, con start due ore dopo presso il Parco San Marco: i podisti di tutto il Lazio e non solo percorreranno per quattro volte un giro di 2500 metri, per complessivi 10 km. Ci sarà un breve tratto in salita, in corrispondenza della piccola collina del parco, mentre il restante tracciato sarà sui pianeggianti viali asfaltati dell’area.
L’organizzazione ha previsto un numero massimo di 250 iscrizioni per garantire la qualità dell’evento e la piena disponibilità di una serie di servizi. Nel vicino campo di atletica di via Botticelli saranno a disposizione bagni e docce mentre al traguardo sarà allestito un ricco ristoro. Al primo assoluto, andrà il prestigioso “Trofeo Calabresi”, ispirato al main sponsor della manifestazione. In programma inoltre l’assegnazione del “Leone d’Argento”, un premio speciale riservato alla società che otterrà la miglior prestazione cronometrica complessiva sommando i tempi dei propri primi tre atleti e delle prime tre atlete al traguardo.
APPUNTAMENTI
Live Painting di Roberta Modena il 26 Giugno presso il Gruppo Mayer di Latina
Nuovo appuntamento culturale del Gruppo Mayer in collaborazione con il MAD Museo d’Arte Diffusa.
Riflettori puntati su Roberta Modena, pop artist dal linguaggio vibrante e immediato e che venerdì 26 giugno 2026 alle ore 19:00, trasformerà lo store di via San Carlo da Sezze 5 in un vero laboratorio vivo. Roberta Modena darà infatti vita ad un live painting che permetterà al pubblico di assistere alla nascita di un’opera in tempo reale, immergendosi nel suo processo creativo fatto di ritmo, gesto e intuizione visiva.
L’iniziativa si inserisce nel percorso che il Gruppo Mayer sta portando avanti negli ultimi mesi, trasformando il proprio spazio espositivo in un luogo di cultura aperto alla città, dove tecnologia, arte e comunità si incontrano.
Dopo il successo della mostra dedicata a Fabrizio Libralato, il nuovo evento conferma la volontà di dare continuità a un progetto che porta l’arte contemporanea dentro gli ambienti del quotidiano, rendendola accessibile e partecipata. La serata sarà arricchita dalla Wine Art Experience, con la degustazione dei vini della Cantina Pecora di Cori, creando un dialogo sensoriale tra gusto, colore e atmosfera. Un’esperienza che invita a vivere l’arte non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi.
L’arrivo di Roberta Modena segna un nuovo capitolo nel percorso culturale del Gruppo Mayer: un passaggio dal bianco e nero elegante della precedente esposizione alla forza pop, ironica e luminosa.
CRONACA
Controlli a Formia e San Felice per la vendita di prodotti ortofrutticoli privi di informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura
Controlli sulla vendita di prodotti ortofrutticoli privi di informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura a Formia, dove i Carabinieri hanno accertato presso un esercizio commerciale di ortofrutta l’assenza di indicazione del paese di provenienza di meloni. Contestata al titolare del punto vendita violazione amministrativa per un importo di 334 euro.
Nella stessa operazione i Carabinieri a San Felice Circeo in una società di ortofrutticola hanno accertato una violazione amministrativa per “mancate indicazioni esterne obbligatorie per i prodotti ortofrutticoli” per un importo di 1.100 euro.
I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri incoraggiano chiunque a segnalare alle Autorità competenti (disponibile il numero gratuito di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestali 1515) comportamenti ed eventuali presunti illeciti che possono anche solo potenzialmente causare un danno alle risorse ambientali o alla salute di chi abita quel territorio
APPUNTAMENTI
Foto Club Latina al convegno regionale Fiaf del Lazio, tre riconoscimenti
Anche il Foto Club Latina è stato tra i protagonisti del Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio, organizzato dal Foto Club Scatti Sabini. Il Foto Club Latina ha partecipato con una delegazione composta dal presidente Alessio Pagliari, dalla vicepresidente Giada Pontercorvo, dalla segretaria Virginia Mirella e dal consigliere Antonio Mercurio, confermando il ruolo attivo del circolo fotografico pontino all’interno della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il Foto Club Latina ha infatti conquistato il riconoscimento di Miglior Circolo Fotografico ex aequo nella categoria Foto Singole – Tema Libero, un premio che valorizza il lavoro collettivo e la qualità espressiva dei soci. Giada Pontercorvo ha ottenuto il Primo Premio ex aequo nella sezione Tema Libero, mentre Michele Cuciniello si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione Tema Obbligato “Orizzonti di Pace”. Il riconoscimento è stato ritirato durante la cerimonia dalla segretaria del circolo, Virginia Mirella. «Questi riconoscimenti – sottolinea il presidente Alessio Pagliari – premiano il lavoro svolto dal circolo e dai nostri soci, confermando la qualità della produzione fotografica del Foto Club Latina e la vitalità della nostra associazione, in continuità con i risultati ottenuti nei 50 anni di storia, all’interno del panorama regionale e nazionale».
Il Foto Club Latina ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Foto Club Scatti Sabini per l’accoglienza, l’organizzazione e la riuscita della manifestazione, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra i circoli fotografici del Lazio.
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