APPUNTAMENTI
La Delegazione di Latina dell’Accademia Italiana della Cucina accoglie la nuova Delegata
La Delegazione di Latina dell’Accademia Italiana della Cucina ha accolto la nuova Delegata Anna Nascani De Donato ed è stata anche occasione di riflessione sulla storia della Delegazione che affonda le proprie radici nel 1985, anno della sua fondazione ad opera del professor Benedetto Prandi, affiancato dall’ingegner Gianluigi Chizzoni. Da allora la Delegazione ha rappresentato un importante punto di riferimento per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della cultura gastronomica italiana.
Il professor Prandi ha ricoperto l’incarico di Delegato per trent’anni, fino al 2015, guidando la crescita della Delegazione e contribuendo alla sua affermazione nel panorama culturale provinciale. Dal 2015 al 2026 il testimone è passato all’ingegner Chizzoni che, con analogo spirito di servizio, ha continuato a promuovere le attività accademiche e a rafforzarne il prestigio.
Oggi l’incarico è passato alla professoressa Anna Nascani De Donato, accademica di lunga esperienza, che ha saputo distinguersi nel corso degli anni per la qualità dei suoi interventi, per i contributi sempre attenti e costruttivi offerti nelle consulte accademiche e per la costante ricerca di elementi, iniziative e opportunità utili alla crescita della Delegazione.
Alla Professoressa De donato sono andate le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte del Prof. Benedetto Prandi e dell’ Ing. Gianluigi Chizzoni
APPUNTAMENTI
Latina, “Ri-Anima”: il Liceo Majorana e Viviamo D’Arte danno voce alla salute mentale dei giovani
Prendersi cura della salute mentale degli adolescenti: con questa finalità è stato realizzato “RiAnima”, lo spettacolo fortemente voluto da “Il CalaMajo” del Liceo “E. Majorana” di Latina e realizzato in collaborazione con l’associazione Viviamo D’Arte, sotto la direzione artistica di Luca Ceccherelli.
Attraverso monologhi intensi, testimonianze e momenti musicali di forte impatto emotivo, gli studenti hanno portato in scena fragilità, paure e speranze delle nuove generazioni, trasformando emozioni spesso difficili da esprimere in parole, corpo e presenza scenica. Lo spettacolo nasce all’interno del percorso che porta avanti ormai da anni “Il CalaMajo”, realtà storica del Majorana nata nel 2010 come giornalino scolastico e cresciuta nel tempo fino a diventare un importante spazio artistico e culturale per gli studenti. ll laboratorio continua a rappresentare negli anni un luogo di ascolto, condivisione ed espressione creativa per intere generazioni di studenti. L’impegno è stato condiviso con Viviamo D’Arte, realtà culturale che ha affiancato i ragazzi in questi mesi di ricerca e sperimentazione teatrale, nato dalla comune volontà di continuare a garantire uno spazio autentico di ascolto e confronto, capace di affrontare con sensibilità temi profondi e attuali come il benessere emotivo, il disagio giovanile e la salute mentale. Luca Ceccherelli, attore e doppiatore, ha accompagnato i ragazzi in un percorso espressivo intenso e autentico, valorizzandone spontaneità e forza emotiva, dando vita ad una regia incisiva e sensibile.
Ri-Anima ha debuttato il 4 giugno presso l’Aula Magna del Liceo “E. Majorana” di Latina e ha rappresentato il punto di arrivo di un anno di lavoro condiviso tra scuola, studenti e professionisti del settore artistico. In occasione dell’evento, l’Associazione Viviamo D’Arte, nelle persone del Presidente Domenico Capozio, del Vice Presidente Luca Protani e del Segretario Alessandro Borsa, ha conferito alcune targhe di merito agli studenti protagonisti del percorso laboratoriale, riconoscendone l’impegno, la sensibilità e la forza espressiva dimostrata durante il progetto.
APPUNTAMENTI
Appeal Beach inaugura l’estate 2026: Martufello protagonista dell’apertura sul litorale di Latina
Prende ufficialmente il via il 6 giugno la nuova stagione balneare di Appeal Beach, lo stabilimento immerso nel parco naturalistico di Villa Fogliano, sul lungomare di Latina. L’appuntamento segna l’inizio dell’estate con un evento simbolico dedicato alla natura, al territorio e alla valorizzazione di uno dei tratti più suggestivi della costa pontina.
Presente Martufello, volto noto del panorama artistico italiano, che poserà simbolicamente l’ultima tavola in legno dello chalet, completando idealmente la struttura e dando il via alla stagione estiva 2026.
Situato tra dune, vegetazione spontanea e mare, Appeal Beach punta a offrire un’esperienza a stretto contatto con la natura, in un contesto caratterizzato da particolare attenzione all’ambiente e alla valorizzazione del paesaggio.
«Appeal Beach nasce dal desiderio di custodire e valorizzare un luogo straordinario, mantenendone intatta l’anima più autentica», spiega il titolare Giuseppe Pastore. «Vogliamo che chi arriva qui possa riconnettersi con la natura e vivere un’esperienza che vada oltre una semplice giornata al mare».
L’evento del 6 giugno è quindi non solo un momento dedicato all’avvio della stagione balneare, ma anche un’occasione per celebrare il patrimonio naturalistico del litorale pontino e il legame tra turismo sostenibile e territorio.
APPUNTAMENTI
Premio Digital Invictus, l’Agorà dei ragazzi e delle ragazze ha scelto il vincitore
LATINA – Si conoscerà il 9 giugno alle ore 10.30 all’Imbarcadero di Villa Fogliano a Latina il vincitore del Premio Digital Invictus, il primo premio sull’editoria sportiva digitale.
Promosso dal Comune di Latina, in collaborazione con le librerie locali Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, e patrocinato dal Parco del Circeo, il premio intende valorizzare – spiegano i promotori – la cultura sportiva e il mondo dell’editoria digitale.
Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con l’assessore allo sport Andrea Chiarato e con l’editore, Giovanni Di Giorgi.
Otto titoli sportivi si sono “sfidati”, da febbraio a maggio, in incontri, laboratori e dibattiti in cui autori e autrici hanno presentato i propri libri a platee sempre differenti in luoghi simbolo del territorio pontino. I titoli in concorso sono: Atlante illustrato degli sport inusuali di Federico Vergari, Oltre la striscia di Walter Di Bella, Anna Villani, Jonathan Piccinella, Elisabetta Stornaiuolo, Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti di Cesira di Noi, Reporter Bassotto di Paquito Catanzaro, Fausto, il mio Coppi di Luciana Rota, 1982 di Mauro Grimaldi, Lo sport e la costituzione italiana di Flavio D’Ambrosi, Chiara Vingione di Antonia de Francesco.
“La giuria dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina, composta da studenti e studentesse di quattro scuole medie della città – (I.C. Natale Prampolini, I.C. Leonardo Da Vinci-Gianni Rodari, I.C. Emma Castelnuovo, I.C. Alessandro Volta) – e coordinati dai docenti Raffaella Pirozzi, Silvia Angelini, Francesco Muollo e Pasqualina Buono, ha partecipato agli incontri, letto i libri in gara e valutato il miglior e-book sportivo. Il nome del titolo vincitore sarà annunciato durante la cerimonia del 9 giugno“, spiega Chiarato che ha anche annunciato una novità assoluta nata dall’iniziativa: un libro digitale, composto da racconti di sport, scritto dai ragazzi dell’Agorà che sarà pubblicato in autunno da Lab Dfg.
“Martedì 9 giugno sarà anche annunciata la cinquina finalista della 7a edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus“, spiega Di Giorgi. Tanti i libri iscritti a questa edizione del premio, ma solo cinque potranno contendersi la vittoria nella cerimonia finale in programma il 9 settembre prossimo a Palazzo Caetani a Cisterna.
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