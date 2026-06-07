La Delegazione di Latina dell’Accademia Italiana della Cucina accoglie la nuova Delegata

Prendersi cura della salute mentale degli adolescenti: con questa finalità è stato realizzato “RiAnima”, lo spettacolo fortemente voluto da “Il CalaMajo” del Liceo “E. Majorana” di Latina e realizzato in collaborazione con l’associazione Viviamo D’Arte, sotto la direzione artistica di Luca Ceccherelli.

Attraverso monologhi intensi, testimonianze e momenti musicali di forte impatto emotivo, gli studenti hanno portato in scena fragilità, paure e speranze delle nuove generazioni, trasformando emozioni spesso difficili da esprimere in parole, corpo e presenza scenica. Lo spettacolo nasce all’interno del percorso che porta avanti ormai da anni “Il CalaMajo”, realtà storica del Majorana nata nel 2010 come giornalino scolastico e cresciuta nel tempo fino a diventare un importante spazio artistico e culturale per gli studenti. ll laboratorio continua a rappresentare negli anni un luogo di ascolto, condivisione ed espressione creativa per intere generazioni di studenti. L’impegno è stato condiviso con Viviamo D’Arte, realtà culturale che ha affiancato i ragazzi in questi mesi di ricerca e sperimentazione teatrale, nato dalla comune volontà di continuare a garantire uno spazio autentico di ascolto e confronto, capace di affrontare con sensibilità temi profondi e attuali come il benessere emotivo, il disagio giovanile e la salute mentale. Luca Ceccherelli, attore e doppiatore, ha accompagnato i ragazzi in un percorso espressivo intenso e autentico, valorizzandone spontaneità e forza emotiva, dando vita ad una regia incisiva e sensibile.

Ri-Anima ha debuttato il 4 giugno presso l’Aula Magna del Liceo “E. Majorana” di Latina e ha rappresentato il punto di arrivo di un anno di lavoro condiviso tra scuola, studenti e professionisti del settore artistico. In occasione dell’evento, l’Associazione Viviamo D’Arte, nelle persone del Presidente Domenico Capozio, del Vice Presidente Luca Protani e del Segretario Alessandro Borsa, ha conferito alcune targhe di merito agli studenti protagonisti del percorso laboratoriale, riconoscendone l’impegno, la sensibilità e la forza espressiva dimostrata durante il progetto.