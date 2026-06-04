POLITICA
Lavoratori esposti al caldo, incontro Rocca-sindacati. Nasce tavolo di lavoro permanente
Un tavolo di lavoro permanente per monitorare e controllare il rispetto dell’ordinanza emanata a maggio per prevenire i rischi legati al caldo estremo per i lavoratori più esposti. Lo ha proposto oggi, nella sala Aniene della Regione Lazio, il presidente Francesco Rocca incontrando le sigle sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl per affrontare il tema della tutela dei lavoratori dalle ondate di calore, un fenomeno ormai frequente durante le stagioni estive.
Grazie a questo provvedimento – ricordano in una nota dalla Regione – il Lazio è stata l’unica Regione in Italia a anticipare normativamente la prima giornata classificata con il “bollino rosso”, per i rischi legati al caldo. Inoltre, la Regione Lazio si incontrerà nuovamente con le sigle sindacati per un ulteriore tavolo tecnico aperto anche alle associazioni datoriali.
«Come annunciato a maggio, la Regione Lazio ha istituito un tavolo con le organizzazioni sindacali e di categoria per monitorare con attenzione l’evoluzione delle condizioni climatiche e adottare ogni misura necessaria a garantire sicurezza e prevenzione. I sindacati apprezzando l’operato della Regione Lazio hanno chiesto di lavorare insieme per una implementazione delle misure su cui abbiamo garantito massimo impegno e attenzione con l’obiettivo di rivederci a breve. Saremo pronti, qualora si rendesse necessario, a intervenire. L’ascolto e il dialogo che si instaurano in questi momenti di incontro saranno preziosi per varare provvedimenti davvero incisivi. Abbiamo a cuore la salute dei lavoratori e agiremo, tutti insieme, per tutelarli dal caldo estremo», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
POLITICA
Parco museale di Satricum, ok unanime del Consiglio comunale
LATINA – Il Consiglio comunale di Latina ha approvato oggi, con voto unanime, l’istituzione del Parco Museale Civico di Satricum e il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento. Il provvedimento, che ricalca i disposti della Legge regionale 24/2019, dota la città di un servizio culturale stabile volto a conservare, valorizzare e promuovere l’eccezionale patrimonio storico-archeologico e ambientale di Borgo Le Ferriere.
Il percorso amministrativo era stato avviato lo scorso anno e culminato con il parere favorevole preventivo della Soprintendenza e con il voto unanime espresso in seduta congiunta dalle commissioni consiliari Cultura e Urbanistica. L’istituzione formale del Parco costituirà la chiave d’accesso obbligatoria per l’inserimento nell’Organizzazione museale regionale (Omr), consentendo al Comune di Latina di attingere a finanziamenti strutturali stabili regionali, statali ed europei.
Il progetto approvato dal Consiglio comunale prevede che il Parco istituito organizzi l’esistente in una logica di valorizzazione unitaria. Sotto il profilo immobiliare, il servizio culturale si strutturerà inizialmente su tre cardini di proprietà comunale siti a Borgo Le Ferriere: la Mostra permanente “Satricum. Scavi e reperti archeologici” (allestita presso l’edificio ex Cartiera), che fungerà anche da sede ufficiale del Parco; l’edificio dell’Ex Scuola Elementare, destinato a una riqualificazione per trasformarlo in struttura ricettiva per studiosi e ricercatori; l’ex sede della circoscrizione e presidio antimalarico, che diventerà il punto informativo e di accoglienza per i visitatori.
Il programma scientifico mira a connettere virtualmente altri siti culturali limitrofi, tra cui la vicina Casa del Martirio di Santa Maria Goretti, integrando il turismo archeologico con quello religioso, per poi estendersi all’Antiquarium di Borgo Sabotino, al Ponte dei Genovesi e alla Torre di Foce Verde. Tra le novità tecnologiche previste, l’implementazione della realtà aumentata permetterà ai visitatori di visualizzare su smartphone le antiche capanne latine e i tratti della Via Sacra passeggiando sull’acropoli.
“Prendo la parola oggi – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano nel corso del suo intervento – con profonda emozione e con l’orgoglio di chi sa di vivere un momento storico per la nostra comunità. L’istituzione del Parco museale civico di Satricum è il compimento di una visione strategica e la restituzione di un’identità millenaria al nostro territorio. Il consenso unanime espresso dimostra che la cultura e il riscatto storico delle nostre periferie non hanno colore politico, ma sono un patrimonio di tutti. Satricum è una gemma eccezionale che testimonia la sovrapposizione di tre diverse civiltà (Latini, Volsci e Romani) a partire dal IX secolo a.C., unita a un patrimonio di archeologia industriale straordinario legato alle storiche Ferriere di Conca. Questo atto rappresenta un volano per l’economia locale, favorisce il turismo, dà opportunità occupazionali ai giovani e costruisce concretamente il nostro futuro in vista del Centenario del 2032. Un ringraziamento sentito va alla comunità scientifica internazionale, alle università olandesi, in primis all’Università di Amsterdam con la professoressa e cittadina onoraria di Latina Marijke Gnade, che da quasi mezzo secolo scava e studia queste terre”.
“Questo straordinario risultato – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – è il frutto di un lavoro sinergico e trasversale che ha visto collaborare attivamente l’Assessorato all’Urbanistica e l’Assessorato alla Cultura, insieme ai rispettivi uffici e dirigenti. Abbiamo tracciato una traiettoria di sviluppo concreta, ordinata e pienamente sostenibile. La tavola grafica elaborata dal servizio Urbanistica definisce l’ambito del Parco in assoluta coerenza con il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptpr). Sotto il profilo amministrativo e finanziario, l’atto garantisce la massima sostenibilità: la gestione diretta del Comune non esclude, anzi promuove, forme speciali di partenariato pubblico-privato e accordi con il Terzo Settore. Lavoreremo fin da subito, in sinergia con il Ministero della Cultura e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, per attivare un piano unitario gestito dal futuro Direttore Scientifico, con l’obiettivo anche di riportare a casa, seppur temporaneamente, i preziosi reperti degli scavi ottocenteschi oggi custoditi a Roma. Questo progetto valorizza Borgo Le Ferriere inserendo stabilmente Latina all’interno delle grandi rotte turistiche e culturali della nostra regione”.
Sindaca e assessora hanno ringraziato i consiglieri comunali, i commissari delle commissioni Cultura e Urbanistica, i presidenti Claudio Di Matteo e Roberto Belvisi, per la condivisione dell’intera progettualità, il dirigente dell’Urbanistica, architetto Paolo Cestra, il dirigente del dipartimento Cultura, dottoressa Manuela Zuffranieri, e la dottoressa Antonia Lo Rillo, direttrice dei musei civici di Latina per il lavoro puntuale e approfondito svolto per portare in aula una proposta attuabile.
POLITICA
Sara Norcia lancia il suo “Ricostruiamo Terracina”
TERRACINA – Prosegue il percorso di Ricostruiamo Terracina. Si è, infatti, ufficialmente costituita l’associazione di cui è presidente Sara Norcia, attraverso il consiglio direttivo, l’assemblea e il coordinamento giovanile composti dai rappresentanti delle categorie del territorio, con un’impronta femminile.
”Si tratta di una tappa fondamentale per Ricostruiamo Terracina: un punto fermo da cui ripartire con forza e costanza per far tornare Terracina protagonista – ha argomentato Sara Norcia, già consigliere alla Provincia di Latina e assessore e consigliere del Comune di Terracina -. A tre mesi dalla nascita del progetto Ricostruiamo Terracina scende ufficialmente in campo e non si rassegna allo stato comatoso in cui è prigioniera la città, ponendo al centro della propria azione soltanto la rinascita di Terracina: zero compromessi e interessi di parte, che tengono in ostaggio da troppi anni la nostra meravigliosa comunità, ricca di storia, tradizioni e successi”, ha sostenuto il presidente Norcia, aggiungendo: “Le categorie e le organizzazioni del territorio, incontrate in questi primi 90 giorni, chiedono un’aria nuova per affermare la ricostruzione di Terracina nel solco del dialogo, dell’ascolto e delle risposte chiare e virtuose rispetto ai bisogni della città, i cui capisaldi passano per la competenza e la visione. Un ringraziamento particolare va a questa squadra eccellente, che continuerà a crescere: un direttivo, un’assemblea e, soprattutto, un coordinamento giovanile nati dalla forza delle idee, dell’energia e dell’identità. Ben consapevoli di voler essere protagonisti del cambiamento, perché il futuro di una città si costruisce insieme, ogni giorno, senza dover invidiare alcunché alle altre realtà limitrofe e del resto d’Italia”.
POLITICA
Latina, Fondazione per il Centenario ancora senza sede, Ranaldi interroga gli assessori
LATINA -“Da oltre un anno la Fondazione per il Centenario di Latina non ha ancora una sede”. Lo fa notare il consigliere comunale di PerLatina2032, Nazareno Ranaldi che ha inviato un’interrogazione agli assessori competenti per chiedere i motivi del ritardo e sollecitare l’iter di consegna dell’ex casa del custode della scuola in Piazza Dante, oggi IC Oddino Montiani individuata per ospitare le attività della Fondazione.
“La Fondazione (presieduta dall’ex sindaco Vincenzo Zaccheo, ndr) pur avendo completato il proprio assetto organico (CdA e Comitato Tecnico Scientifico) – scrive in una nota Ralandi – è costretta a operare in modalità itinerante, in assenza della sede fisica statutaria. I tempi così si accorciano e la ristrutturazione dell’immobile è un onere che spetta esclusivamente al Comune di Latina e non alla Fondazione. A oltre un anno di distanza dall’indirizzo politico deliberato dal Consiglio, non è stato ancora comunicato un cronoprogramma certo, né sono stati avviati gli interventi necessari, lasciando il patrimonio archivistico (pagelle, foto, verbali storici) in una situazione di precarietà”.
“Chiediamo tempi e dati certi: la fase di stallo è inaccettabile”, conclude il consigliere di minoranza, chiedendosi se il ritardo non rifletta “divergenze nell’Amministrazione sul valore e l’importanza strategica della Fondazione”.
L’annuncio della scelta della sede, da parte dell’Amministrazione comunale di Latina, risale ad aprile 2025.
Più Letti
-
TITOLI7 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 giugno 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 giugno 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 2 giugno 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 giugno 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 31 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 29 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026