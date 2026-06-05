Palaboxe Latina, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dell’assegnazione alla Boxe Latina

LATINA – Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva per l’assegnazione da parte del Comune del Palaboxe di Via Aspromonte alla Boxe Latina che era risultata vincitrice del bando. E’ quanto hanno deciso i giudici amministrativi sulla richiesta cautelare presentata dalla società sportiva The Champion a seguito dell’udienza del 28 maggio alla quale hanno partecipato Comune di Latina, società assegnataria e società ricorrente. Il Tar oggi ha sciolto la riserva. “Nelle motivazioni – dichiara in una nota Boxe Latina – si riporta la mancanza di fondatezza del ricorso e delle deduzioni espresse dalla società ricorrente”.

La società sportiva quest’anno festeggia i 70 anni di attività: “Nell’ ultimo periodo la nostra associazione ha affrontato momenti difficili e situazioni, che hanno messo alla prova il lavoro e la reputazione costruiti con sacrificio e dedizione – commenta la presidente Maria Stella Prezioso – . Tuttavia, la verità e la correttezza del nostro operato sono state riconosciute nelle sedi opportune, confermando la serietà e la trasparenza che da sempre contraddistinguono la nostra attività. Ringraziamo per l’impegno e la professionalità nel lavoro svolto gli avvocati Federica Ferrari e Matteo Sperduti ed i loro rispettivi studi, con l’augurio che non ci siano ulteriori strascichi per bene del pugilato. Restando a disposizione anche delle altre società del territorio, oggi continuiamo con orgoglio a gestire il Palaboxe, portando avanti il nostro progetto sportivo ed associativo con la stessa passione di sempre. Il nostro impegno rimane quello di offrire un ambiente sano, sicuro e professionale, dove bambini, ragazzi e adulti possano praticare sport, crescere e condividere valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e l’inclusione. Guardiamo al futuro con entusiasmo, determinati a continuare a essere un punto di riferimento per il territorio e per tutte le famiglie che scelgono di affidarsi alla nostra esperienza.”