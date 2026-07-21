ATTUALITA'
Rifiuti, il Comune di Latina cerca Guardie Ecologiche Volontarie: l’avviso
LATINA – Il Dipartimento Ambiente del Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore (Ets) per selezionare volontari in possesso della qualifica di Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). L’iniziativa ha l’obiettivo di affiancare la Polizia Locale e gli ispettori ambientali dell’azienda speciale Abc per potenziare le attività di controllo sul rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti e contrastare il degrado urbano su tutto il territorio comunale.
L’avviso, redatto in conformità con la normativa regionale (L.R. n. 16/2025 e Regolamento Regionale n. 3/2026), mira a stipulare convenzioni con un massimo di tre Enti del Terzo Settore iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). I volontari selezionati svolgeranno mansioni di vigilanza, prevenzione e accertamento delle sanzioni amministrative nei confronti di chi viola il regolamento comunale di igiene e polizia urbana.
Le organizzazioni interessate dovranno contare un minimo di cinque volontari con qualifica di Gev e presentare la propria domanda tramite Pec entro e non oltre le ore 12 del 19 agosto 2026.
“La tutela del nostro territorio e la cura del decoro urbano – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – rappresentano priorità assolute per la nostra Amministrazione comunale. Dopo aver disposto il potenziamento straordinario dei servizi di igiene urbana e dichiarato guerra all’abbandono dei rifiuti, con l’attivazione della collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie vogliamo lanciare un messaggio chiaro: il rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti è una responsabilità collettiva. L’affiancamento dei volontari alla nostra Polizia Locale e agli ispettori di Abc ci permetterà di garantire una presenza capillare della polizia ambientale, unendo la sensibilizzazione dei cittadini a una più incisiva azione di controllo e prevenzione del degrado. Ringrazio l’assessore all’Ambiente Michele Nasso e il dirigente Gian Pietro De Biaggio per l’impegno profuso, dando anche valore al volontariato del Terzo Settore.”
“Questo avviso, che rappresenta una promessa mantenuta fatta non appena ho ricevuto la delega all’Ambiente da parte del sindaco Celentano,costituisce un passaggio fondamentale per dare concreta attuazione al nostro piano di potenziamento della vigilanza – ha dichiarato l’assessore Michele Nasso – Riconosciamo il grande valore del Terzo Settore e del volontariato qualificato, che ci consentiranno di monitorare in modo diffuso il territorio e contrastare con maggior efficacia gli abbandoni e i conferimenti illeciti. Il nostro obiettivo è promuovere la cultura della sostenibilità e della convivenza civile, avvalendoci di personale formato e pronto a operare per la salvaguardia dell’ambiente pubblico. Lo strumento dell’’arruolamento’ delle Gev è a costo zero per il Comune: i volontari, infatti, avranno diritto ad un rimborso spese documentate”
I dettagli dell’avviso e il modello di domanda (Allegato A) sono consultabili e scaricabili dall’Albo Pretorio on-line e dal sito istituzionale del Comune di Latina. Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it entro il termine fissato.
ATTUALITA'
Sabaudia, Del Prete: confronto tra Comune, sindacati e lavoratori sulle criticità del servizio rifiuti
Si è svolto questa mattina nell’Aula consiliare del Comune di Sabaudia un incontro tra l’Amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali e i dipendenti della società Del Prete, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il tavolo di confronto era stato richiesto dai sindacati al sindaco Alberto Mosca per affrontare alcune problematiche segnalate dai lavoratori. Tra i temi discussi ci sono i ritardi nel pagamento degli stipendi, la mancata corresponsione della quattordicesima, la necessità di verificare le condizioni dei mezzi utilizzati e la carenza di personale, in particolare degli operatori stagionali considerati fondamentali per garantire un servizio efficiente. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di individuare soluzioni per tutelare i lavoratori e assicurare la continuità del servizio di raccolta rifiuti per la cittadinanza.
L’Amministrazione comunale ha preso atto delle criticità emerse e ha annunciato l’avvio di verifiche per cercare di accelerare i tempi di pagamento delle spettanze. Allo stesso tempo, al gestore Del Prete è stato chiesto di intervenire sulle problematiche evidenziate e di garantire il rispetto degli impegni nei confronti dei dipendenti.
Il confronto proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione e verificare l’attuazione degli impegni presi.
ATTUALITA'
Stadio Francioni e centro Bondioli, il Comune: “Garantite le partite del Latina Calcio”
Il Comune di Latina rassicura tifosi e società: il Latina Calcio potrà disputare regolarmente la stagione 2026-2027 allo stadio Francioni.
L’amministrazione comunale ha comunicato di aver già rilasciato i tre nullaosta necessari per l’utilizzo dello stadio Francioni e del centro sportivo Bondioli. Le autorizzazioni sono valide per l’intera stagione e consentono lo svolgimento delle gare di campionato, Coppa Italia e del campionato Primavera.
Resta invece ancora in corso la procedura europea per l’affidamento della gestione dei due impianti sportivi. Il Comune precisa che l’iter si sta svolgendo nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge e che il bando contiene tutte le garanzie necessarie affinché la squadra cittadina possa continuare a utilizzare le strutture, indipendentemente da chi ne diventerà il gestore.
L’amministrazione chiarisce inoltre che il canone previsto dal bando è stato determinato sulla base di valutazioni tecniche e non di scelte discrezionali della politica.
Infine il Comune ribadisce l’impegno a garantire trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura, chiedendo collaborazione a tutti i soggetti coinvolti.
ATTUALITA'
A Formia festa ufficiale per la Bandiera Blu, c’è anche il presidente della Fee
FORMIA – Mentre la bandiera Blu revocata a Sabaudia non smette di fare parlare di sé, a Formia domenica è stato il giorno dei festeggiamenti per il vessillo che sventola sulle spiagge di Gianola e Vindicio. Nella nuova Piazza di Santo Janni c’era anche il presidente della Fee Claudio Mazza che ha firmato la revoca a Sabaudia.
Con il sindaco Taddeo, Mazza ha tagliato la torta celebrativa della Bandiera Blu 2026, realizzata dal Maestro Pasticciere Alfonso Troiano.
E’ stata l’occasione per Mazza per sottolineare il significato della bandiera blu: ” Rappresenta – ha detto – un percorso di qualità che coinvolge l’intero territorio. Non premia soltanto la qualità delle acque di balneazione, ma anche la gestione ambientale, i servizi, l’accessibilità, l’educazione ambientale e la capacità di programmare uno sviluppo sostenibile”.
Presente sul palco anche il Presidente dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse Massimo Giovanchelli.
Tra i momenti della serata anche uno spazio dedicato alla presentazione ufficiale di “Buongiorno Formia”, il nuovo brano scritto e interpretato dall’artista formiano Gianni Donati, protagonista da oltre quarant’anni della musica, della televisione e dello spettacolo italiano, accompagnato sul palco dal Coro Choralia, diretto dal Maestro Alfonso Priori.
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