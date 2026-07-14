APPUNTAMENTI
Ardea: a Tor San Lorenzo torna “Calici sotto le stelle”
Prosegue il calendario dell’Estate Ardeatina 2026, il cartellone promosso dal Comune di Ardea che fino al mese di settembre accompagna cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi dedicati alla musica, alla cultura, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio. Sabato 18 luglio, Piazza Falcone e Borsellino, a Tor San Lorenzo, ospiterà la terza edizione di “Calici sotto le Stelle – Vini, sapori e musica”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS, che torna a proporre una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, all’intrattenimento e alla convivialità. L’appuntamento prenderà il via dalle ore 18 e offrirà al pubblico un percorso tra degustazioni, musica dal vivo, arte e sapori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni vitivinicole del Lazio e trasformare Piazza Falcone e Borsellino in un luogo di incontro e condivisione.
Protagoniste della serata saranno le degustazioni dei vini proposti da alcune delle migliori cantine del territorio: Marco Carpineti di Cori, Divina Provvidenza di Nettuno, Villa Caviciana di Gradoli e Solis Terrae di Fiumicino. Con un unico ticket sarà possibile degustare sei vini diversi, ricevendo il calice e la pettorina dell’evento. Accanto al percorso enologico saranno presenti stand dedicati alle specialità gastronomiche locali, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alla Euphoria Live Music Band, che accompagnerà la serata con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico, e alla Scuola di Ballo “La Gozadera”, che si esibirà mostrando i propri talenti.
Il programma comprenderà inoltre una mostra di arti visive e un’esposizione di auto tuning, contribuendo a rendere la manifestazione un appuntamento capace di unire cultura, spettacolo e aggregazione. «Con questa terza edizione vogliamo continuare a valorizzare le potenzialità del nostro territorio e far vivere Piazza Falcone e Borsellino come luogo di incontro per cittadini e visitatori», spiegano dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS. «Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere, con la propria presenza, i progetti che l’associazione porta avanti durante l’anno per la crescita della comunità». “Calici sotto le Stelle” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Tor San Lorenzo, capace di coniugare la promozione delle eccellenze enogastronomiche con la musica, l’arte e la voglia di stare insieme. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 18, in Piazza Falcone e Borsellino a Tor San Lorenzo.
APPUNTAMENTI
Sermoneta: La Cisl convoca l’assemblea di tutto il personale, l’amministrazione risponde con quanto fatto fino ad ora
La CISL Funzione Pubblica ha convocato per il prossimo 15 luglio l’assemblea di tutto il personale del Comune di Sermoneta. “La decisione – scrive il Segretario Provinciale Enti Locali Raffaele Paciocca – è maturata al termine di mesi di segnalazioni, richieste di intervento e iniziative sindacali con cui la CISL FP ha rappresentato all’Amministrazione criticità che, ad oggi, risultano ancora prive di adeguate soluzioni. Nonostante le ripetute sollecitazioni, permangono criticità che non possono più essere rinviate e che meritano risposte puntuali, concrete e soprattutto tempestive. L’assemblea sarà l’occasione per analizzare, insieme ai lavoratori, le problematiche che incidono sull’efficienza dei servizi, sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione dell’utenza, individuando le iniziative sindacali più opportune per tutelare il personale e garantire un’Amministrazione sempre più efficiente al servizio della collettività. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema delle relazioni sindacali. La CISL FP ritiene che le relazioni sindacali non possano esaurirsi in momenti di interlocuzione privi di un effettivo confronto. Il dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali deve rappresentare uno strumento concreto per affrontare e risolvere le criticità funzionali, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative riconosciute dalla normativa e dal CCNL. L’assemblea sarà pertanto chiamata a valutare se le modalità con cui si sono sviluppati i rapporti sindacali abbiano inciso sul pieno esercizio delle prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali e ad individuare le eventuali iniziative da intraprendere, anche sotto il profilo della tutela delle prerogative sindacali, qualora ne ricorrano i presupposti. “Il confronto sindacale non può limitarsi ad un adempimento procedurale, ma deve rappresentare uno strumento reale attraverso il quale affrontare e risolvere le criticità che interessano il personale e l’organizzazione dei servizi.” L’assemblea rappresenterà un momento di partecipazione e di responsabilità, dal quale la CISL FP trarrà le proprie determinazioni rispetto alle ulteriori iniziative sindacali da assumere, non escludendo lo Stato di Agitazione e le eventuali condotte antisindacali.
L’Amministrazione comunale di Sermoneta prende atto della convocazione dell’assemblea del personale indetta dalla CISL Funzione Pubblica, nel pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali e del diritto dei lavoratori al confronto.
“Allo stesso tempo, – rispondono dall’amministrazione – ritiene doveroso ricordare quanto è stato concretamente realizzato dall’insediamento dell’Amministrazione per rafforzare la macchina comunale, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.
In questi mesi sono state infatti destinate importanti risorse all’ampliamento della dotazione organica, con particolare attenzione ai settori che presentavano le maggiori criticità, come l’Area 5 (SUAP, Servizi Demografici, Cultura e Turismo) e la Polizia Locale. Con quattro deliberazioni di Giunta adottate dall’inizio del mandato è stato programmato un significativo piano di assunzioni. Solo nel 2026 sono previste sei nuove assunzioni a tempo indeterminato nei servizi amministrativi, finanziari, culturali, demografici, urbanistici e nella Polizia Locale. A queste si aggiunge un’assunzione a tempo determinato nell’Area Servizi Demografici, necessaria per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, mentre con l’aggiornamento del PIAO approvato a giugno è stata prevista anche un’ulteriore assunzione di un istruttore di vigilanza.
L’Amministrazione ha inoltre sfruttato le opportunità offerte dal cosiddetto “Decreto PA”, incrementando le risorse destinate alla graduazione delle posizioni organizzative e al fondo per il trattamento accessorio del personale, interventi pienamente conosciuti dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU. Anche sul fronte della valorizzazione del personale sono stati compiuti passi importanti: la contrattazione decentrata si è conclusa positivamente e sono in corso le procedure per le progressioni economiche del personale.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, l’Amministrazione ribadisce di aver sempre garantito disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta, attraverso numerosi incontri svolti nel rispetto delle norme e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’Amministrazione conferma la propria disponibilità al confronto, rinnovando al tempo stesso la piena fiducia nei responsabili di area e in tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, con professionalità, responsabilità e spirito di servizio, contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa e all’attuazione del programma di governo”, conclude l’amministrazione.”
APPUNTAMENTI
Omicidio Mattarella, Miguel Gotor a Libri nel Parco
Sabaudia, 13 luglio 2026 – Prosegue con due ospiti d’eccezione la XII edizione di Libri nel Parco, la rassegna ideata e organizzata dall’Associazione Sabaudia Culturando APS, in collaborazione con la socia onoraria Licia Pastore, con il patrocinio della Provincia di Latina, il patrocinio e il sostegno della Città di Sabaudia e il sostegno della BCC del Circeo e Privernate.
Da questa settimana la manifestazione cambia scenario e si trasferisce nella suggestiva Corte Comunale di Sabaudia, che ospiterà gli incontri con inizio alle ore 21:30.
Martedì 14 luglio sarà ospite Miguel Gotor, storico e docente universitario, che presenterà il volume L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980. Un’opera che ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana, offrendo una lettura approfondita degli eventi che segnarono il biennio tra il 1979 e il 1980. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Vittorio Buongiorno.
Mercoledì 15 luglio, invece, sarà protagonista Giancarlo De Cataldo, tra i più autorevoli scrittori italiani contemporanei, magistrato e autore di romanzi di grande successo, che presenterà Delitto in cornice, un nuovo caso del personaggio Manrico Spinori. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Marco Cusumano.
Due appuntamenti di grande rilievo che offriranno al pubblico l’opportunità di confrontarsi con protagonisti della cultura italiana, attraverso temi che spaziano dalla storia del nostro Paese alla narrativa contemporanea, nel consueto clima di dialogo e partecipazione che da dodici edizioni contraddistingue Libri nel Parco.
L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
APPUNTAMENTI
Festival Pontino di Musica, il Quartetto Lyskamm protagonista a Sermoneta e Valvisciolo
Doppio appuntamento con la grande musica da camera al Festival Pontino di Musica. Il 14 e 15 luglio sarà protagonista il Quartetto Lyskamm, formazione italiana pluripremiata composta da Cecilia Ziano e Clara Franziska Schötensack ai violini, Francesca Piccioni alla viola e Giorgio Casati al violoncello.
Il primo concerto è in programma martedì 14 luglio, alle 21, al Castello Caetani di Sermoneta. Il programma propone due quartetti di Franz Schubert intervallati da un omaggio a Johann Sebastian Bach firmato dal compositore Alessandro Solbiati, in un dialogo tra tradizione e musica contemporanea.
Mercoledì 15 luglio, sempre alle 21, il Quartetto Lyskamm si esibirà nel chiostro dell’Abbazia di Valvisciolo. In programma le Sei Bagatelle di Anton Webern e il celebre Quartetto n. 14 di Schubert, “La morte e la fanciulla”, considerato uno dei capolavori della musica da camera.
I due concerti confermano il percorso artistico del Festival Pontino, che continua a proporre programmi capaci di mettere in relazione il grande repertorio classico con la musica del Novecento e contemporanea.
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