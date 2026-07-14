Ardea: a Tor San Lorenzo torna “Calici sotto le stelle”

Prosegue il calendario dell’Estate Ardeatina 2026, il cartellone promosso dal Comune di Ardea che fino al mese di settembre accompagna cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi dedicati alla musica, alla cultura, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio. Sabato 18 luglio, Piazza Falcone e Borsellino, a Tor San Lorenzo, ospiterà la terza edizione di “Calici sotto le Stelle – Vini, sapori e musica”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS, che torna a proporre una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, all’intrattenimento e alla convivialità. L’appuntamento prenderà il via dalle ore 18 e offrirà al pubblico un percorso tra degustazioni, musica dal vivo, arte e sapori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni vitivinicole del Lazio e trasformare Piazza Falcone e Borsellino in un luogo di incontro e condivisione.

Protagoniste della serata saranno le degustazioni dei vini proposti da alcune delle migliori cantine del territorio: Marco Carpineti di Cori, Divina Provvidenza di Nettuno, Villa Caviciana di Gradoli e Solis Terrae di Fiumicino. Con un unico ticket sarà possibile degustare sei vini diversi, ricevendo il calice e la pettorina dell’evento. Accanto al percorso enologico saranno presenti stand dedicati alle specialità gastronomiche locali, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alla Euphoria Live Music Band, che accompagnerà la serata con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico, e alla Scuola di Ballo “La Gozadera”, che si esibirà mostrando i propri talenti.

Il programma comprenderà inoltre una mostra di arti visive e un’esposizione di auto tuning, contribuendo a rendere la manifestazione un appuntamento capace di unire cultura, spettacolo e aggregazione. «Con questa terza edizione vogliamo continuare a valorizzare le potenzialità del nostro territorio e far vivere Piazza Falcone e Borsellino come luogo di incontro per cittadini e visitatori», spiegano dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS. «Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere, con la propria presenza, i progetti che l’associazione porta avanti durante l’anno per la crescita della comunità». “Calici sotto le Stelle” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Tor San Lorenzo, capace di coniugare la promozione delle eccellenze enogastronomiche con la musica, l’arte e la voglia di stare insieme. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 18, in Piazza Falcone e Borsellino a Tor San Lorenzo.