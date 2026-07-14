Giro dell’Agro Pontino 2026, la 16ª tappa nel segno del XVII Trofeo Drago On Bike

Domenica 12 luglio 2026 è andata in scena la 16ª tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes 2026, organizzata dalla ASD Drago On Bike del presidente Gianluca Sarrecchia, in occasione del XVII Trofeo Drago On Bike – Memorial Antonio Sarrecchia, dedicato al papà del presidente del team.

Una giornata speciale per la società organizzatrice, che ogni anno rinnova il ricordo di Antonio attraverso una manifestazione capace di coinvolgere tanti appassionati. L’edizione 2026 ha avuto inoltre un significato particolare grazie al Memorial Gino Aglietti, atleta e direttore sportivo locale, con la presenza dei familiari che hanno apprezzato la riuscita dell’evento.

La Commissione Ciclismo OPES ha sottolineato l’ottima organizzazione della giornata: “Arrivati alla sedicesima tappa, ora ci sarà la meritata pausa estiva. Il Giro dell’Agro Pontino riprenderà con la 17ª tappa organizzata dal Team Nardecchia Montini a Sezze. Oggi la gara organizzata dalla ASD Drago On Bike dell’instancabile presidente Gianluca Sarrecchia ha ben figurato nella realizzazione dell’evento, in occasione del Memorial dedicato al papà Antonio”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al Comitato Festeggiamenti di Tre Cancelli per la Festa di Sant’Antonio Abate, che ha reso possibile la realizzazione della manifestazione mettendo a disposizione tutto il necessario per lo svolgimento della gara.

Prima partenza

La gara della prima partenza è iniziata con un ritmo inizialmente molto lento. Ne ha approfittato un gruppetto formato da cinque atleti: Ciarloni e Lucarelli della ASD IFI Bike, Corsi della UC Paliano, Volante della ASD Bike Racing Gioppy e Pietrantoni della ASD Center Bike. La svolta è arrivata quando il gruppo della seconda partenza ha raggiunto quello della prima, formando un unico grande gruppo che ha neutralizzato il tentativo degli attaccanti e ha portato la gara verso un emozionante arrivo in volata. Il trofeo di squadra, riservato alle società con i migliori piazzamenti nei primi dieci classificati, è stato conquistato dalla ASD F.lli Dell’Aguzzo.

Le classifiche: Categoria Rossi: primo Giovanni Dell’Aguzzo della ASD F.lli Dell’Aguzzo, secondo Federico Rossi della ASD Il Gatto e la Volpe, terzo Lorenzo Tonietti della ASD Etrusca Terenzi. Categoria Gialli: primo Simone Clazzer della ASD Bike Racing Gioppy, secondo Massimo Biagio della ASD Velo Team Latina, terzo Mirko Di Cori della ASD Center Bike. Categoria Azzurri: primo Leano Colaceci della ASD Anzio Bike, secondo Sacha Risi della ASD F.lli Dell’Aguzzo, terzo Andrea Pagliaroli della ASD Il Gatto e la Volpe.

Seconda partenza

La seconda gara è stata caratterizzata fin dalle prime battute da un ritmo molto elevato. Tra i protagonisti della fuga iniziale Fernando Di Magno della ASD Drago On Bike, Roberto Maggioli della ASD Picar Ciclo Millennio, Mauro D’Ercole della ASD Nettuno Bike e Giulio Scappaticci della MB Lazio Ecoliri. I fuggitivi sono riusciti a raggiungere il gruppo dei giovani della prima partenza partiti alcuni minuti prima. Successivamente anche l’intero gruppo della seconda partenza ha raggiunto quello della prima, dando vita a una situazione insolita con un unico grande gruppo in gara. La gara si è così conclusa con una volata finale. La prima partenza è stata vinta da Giovanni Dell’Aguzzo della ASD F.lli Dell’Aguzzo, mentre la seconda partenza ha visto il successo di Alexandro Pistolesi della ASD Etrusca Terenzi. Ottima prestazione degli atleti di casa della ASD Drago On Bike, che con un quarto e un sesto posto assoluto si sono aggiudicati il trofeo di squadra destinato ai migliori piazzamenti nei primi dieci.

Le classifiche: Categoria Verdi: primo Vittorio Zangara della ASD Fiormonti Team, secondo Gianluca Sarrecchia della ASD Drago On Bike, terzo Mirko Caronti della ASD Bike Racing Gioppy. Categoria Blu: primo Alexandro Pistolesi della ASD Etrusca Terenzi, secondo Giovanni Campion del Team Morichini Campion, terzo Roberto Ferrazza della UC Paliano. Categoria Neri: primo Natale Lauri della ASD Peloso Team, secondo Marco Rosi della ASD Drago On Bike, terzo Terenzio Carpentieri della ASD IFI Bike.

Dopo la 16ª tappa, il Giro dell’Agro Pontino 2026 si concede ora la meritata pausa estiva. L’appuntamento è fissato per la ripresa del circuito con la 17ª tappa per domenica 6 settembre con il Trofeo Team Nardecchia Montini a Sezze.