OGGI IN PRIMA PAGINA
Terracina: aggredi’ la compagna davanti ai figli, arrestato
Aggredì la compagna davanti gli occhi dei figli ora finisce in manette. Ieri pomeriggio i Carabinieri di Priverno hanno arrestato un uomo di 65 anni di Terracina in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma. Il provvedimento restrittivo è stato emesso a seguito della sentenza di condanna passata in giudicato a 2 anni e mesi 8 per maltrattamenti in famiglia. Per lo stesso motivo, l’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, a partire dall’agosto 2024. I fatti risalgono al luglio 2024, quando il 65enne aggredì fisicamente la compagna convivente, minacciandola anche di morte, alla presenza dei figli minori. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina.
APPUNTAMENTI
Sermoneta: La Cisl convoca l’assemblea di tutto il personale, l’amministrazione risponde con quanto fatto fino ad ora
La CISL Funzione Pubblica ha convocato per il prossimo 15 luglio l’assemblea di tutto il personale del Comune di Sermoneta. “La decisione – scrive il Segretario Provinciale Enti Locali Raffaele Paciocca – è maturata al termine di mesi di segnalazioni, richieste di intervento e iniziative sindacali con cui la CISL FP ha rappresentato all’Amministrazione criticità che, ad oggi, risultano ancora prive di adeguate soluzioni. Nonostante le ripetute sollecitazioni, permangono criticità che non possono più essere rinviate e che meritano risposte puntuali, concrete e soprattutto tempestive. L’assemblea sarà l’occasione per analizzare, insieme ai lavoratori, le problematiche che incidono sull’efficienza dei servizi, sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione dell’utenza, individuando le iniziative sindacali più opportune per tutelare il personale e garantire un’Amministrazione sempre più efficiente al servizio della collettività. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema delle relazioni sindacali. La CISL FP ritiene che le relazioni sindacali non possano esaurirsi in momenti di interlocuzione privi di un effettivo confronto. Il dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali deve rappresentare uno strumento concreto per affrontare e risolvere le criticità funzionali, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative riconosciute dalla normativa e dal CCNL. L’assemblea sarà pertanto chiamata a valutare se le modalità con cui si sono sviluppati i rapporti sindacali abbiano inciso sul pieno esercizio delle prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali e ad individuare le eventuali iniziative da intraprendere, anche sotto il profilo della tutela delle prerogative sindacali, qualora ne ricorrano i presupposti. “Il confronto sindacale non può limitarsi ad un adempimento procedurale, ma deve rappresentare uno strumento reale attraverso il quale affrontare e risolvere le criticità che interessano il personale e l’organizzazione dei servizi.” L’assemblea rappresenterà un momento di partecipazione e di responsabilità, dal quale la CISL FP trarrà le proprie determinazioni rispetto alle ulteriori iniziative sindacali da assumere, non escludendo lo Stato di Agitazione e le eventuali condotte antisindacali.
L’Amministrazione comunale di Sermoneta prende atto della convocazione dell’assemblea del personale indetta dalla CISL Funzione Pubblica, nel pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali e del diritto dei lavoratori al confronto.
“Allo stesso tempo, – rispondono dall’amministrazione – ritiene doveroso ricordare quanto è stato concretamente realizzato dall’insediamento dell’Amministrazione per rafforzare la macchina comunale, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.
In questi mesi sono state infatti destinate importanti risorse all’ampliamento della dotazione organica, con particolare attenzione ai settori che presentavano le maggiori criticità, come l’Area 5 (SUAP, Servizi Demografici, Cultura e Turismo) e la Polizia Locale. Con quattro deliberazioni di Giunta adottate dall’inizio del mandato è stato programmato un significativo piano di assunzioni. Solo nel 2026 sono previste sei nuove assunzioni a tempo indeterminato nei servizi amministrativi, finanziari, culturali, demografici, urbanistici e nella Polizia Locale. A queste si aggiunge un’assunzione a tempo determinato nell’Area Servizi Demografici, necessaria per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, mentre con l’aggiornamento del PIAO approvato a giugno è stata prevista anche un’ulteriore assunzione di un istruttore di vigilanza.
L’Amministrazione ha inoltre sfruttato le opportunità offerte dal cosiddetto “Decreto PA”, incrementando le risorse destinate alla graduazione delle posizioni organizzative e al fondo per il trattamento accessorio del personale, interventi pienamente conosciuti dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU. Anche sul fronte della valorizzazione del personale sono stati compiuti passi importanti: la contrattazione decentrata si è conclusa positivamente e sono in corso le procedure per le progressioni economiche del personale.
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, l’Amministrazione ribadisce di aver sempre garantito disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta, attraverso numerosi incontri svolti nel rispetto delle norme e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
L’Amministrazione conferma la propria disponibilità al confronto, rinnovando al tempo stesso la piena fiducia nei responsabili di area e in tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, con professionalità, responsabilità e spirito di servizio, contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa e all’attuazione del programma di governo”, conclude l’amministrazione.”
ATTUALITA'
Sabaudia, stretta della Polizia locale contro gli incivili dei rifiuti, 105 multe e oltre 11 mila euro di sanzioni
Controlli intensificati contro gli abbandoni selvaggi di rifiuti a Sabaudia. Centocinque verbali già contestati dalla Polizia Locale, per un totale di 11.550 euro di sanzioni. Numeri che raccontano un fenomeno ancora presente e particolarmente grave in una città come Sabaudia che custodisce un patrimonio ambientale unico, inserita nel cuore del Parco nazionale del Circeo. L’Amministrazione comunale, fa sapere che saranno eseguiti sempre più controlli, più prevenzione e tolleranza zero verso chi trasforma gli spazi pubblici in discariche abusive, danneggiando l’immagine e la qualità della vita dell’intera comunità.
“Invito tutti i cittadini a rispettare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti, seguendo il calendario della raccolta della Del Prete – ha detto il Sindaco Alberto Moasca. Per gli ingombranti esistono servizi dedicati, basta telefonare al numero verde e fissare un appuntamento, oppure utilizzare l’isola ecologica itinerante secondo il calendario previsto. Non ci sono motivi per abbandonare rifiuti sul territorio. Tenere pulita la propria città è un dovere civico, ma anche una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Sabaudia appartiene a tutti noi e tutti abbiamo il compito di proteggerla. Esprimo il mio apprezzamento alla Polizia Locale per l’alta attenzione dedicata al contrasto di questo fenomeno. Il lavoro svolto quotidianamente sul territorio è fondamentale per individuare i comportamenti scorretti e riaffermare il principio che il rispetto delle regole è alla base della convivenza civile”.
APPUNTAMENTI
Ardea: a Tor San Lorenzo torna “Calici sotto le stelle”
Prosegue il calendario dell’Estate Ardeatina 2026, il cartellone promosso dal Comune di Ardea che fino al mese di settembre accompagna cittadini e visitatori con un ricco programma di eventi dedicati alla musica, alla cultura, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio. Sabato 18 luglio, Piazza Falcone e Borsellino, a Tor San Lorenzo, ospiterà la terza edizione di “Calici sotto le Stelle – Vini, sapori e musica”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS, che torna a proporre una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, all’intrattenimento e alla convivialità. L’appuntamento prenderà il via dalle ore 18 e offrirà al pubblico un percorso tra degustazioni, musica dal vivo, arte e sapori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni vitivinicole del Lazio e trasformare Piazza Falcone e Borsellino in un luogo di incontro e condivisione.
Protagoniste della serata saranno le degustazioni dei vini proposti da alcune delle migliori cantine del territorio: Marco Carpineti di Cori, Divina Provvidenza di Nettuno, Villa Caviciana di Gradoli e Solis Terrae di Fiumicino. Con un unico ticket sarà possibile degustare sei vini diversi, ricevendo il calice e la pettorina dell’evento. Accanto al percorso enologico saranno presenti stand dedicati alle specialità gastronomiche locali, mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato alla Euphoria Live Music Band, che accompagnerà la serata con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico, e alla Scuola di Ballo “La Gozadera”, che si esibirà mostrando i propri talenti.
Il programma comprenderà inoltre una mostra di arti visive e un’esposizione di auto tuning, contribuendo a rendere la manifestazione un appuntamento capace di unire cultura, spettacolo e aggregazione. «Con questa terza edizione vogliamo continuare a valorizzare le potenzialità del nostro territorio e far vivere Piazza Falcone e Borsellino come luogo di incontro per cittadini e visitatori», spiegano dalla Pro Loco Tor San Lorenzo APS. «Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere, con la propria presenza, i progetti che l’associazione porta avanti durante l’anno per la crescita della comunità». “Calici sotto le Stelle” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Tor San Lorenzo, capace di coniugare la promozione delle eccellenze enogastronomiche con la musica, l’arte e la voglia di stare insieme. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 18, in Piazza Falcone e Borsellino a Tor San Lorenzo.
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