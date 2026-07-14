Terracina: aggredi’ la compagna davanti ai figli, arrestato

La CISL Funzione Pubblica ha convocato per il prossimo 15 luglio l’assemblea di tutto il personale del Comune di Sermoneta. “La decisione – scrive il Segretario Provinciale Enti Locali Raffaele Paciocca – è maturata al termine di mesi di segnalazioni, richieste di intervento e iniziative sindacali con cui la CISL FP ha rappresentato all’Amministrazione criticità che, ad oggi, risultano ancora prive di adeguate soluzioni. Nonostante le ripetute sollecitazioni, permangono criticità che non possono più essere rinviate e che meritano risposte puntuali, concrete e soprattutto tempestive. L’assemblea sarà l’occasione per analizzare, insieme ai lavoratori, le problematiche che incidono sull’efficienza dei servizi, sull’organizzazione degli uffici e sulla gestione dell’utenza, individuando le iniziative sindacali più opportune per tutelare il personale e garantire un’Amministrazione sempre più efficiente al servizio della collettività. Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema delle relazioni sindacali. La CISL FP ritiene che le relazioni sindacali non possano esaurirsi in momenti di interlocuzione privi di un effettivo confronto. Il dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali deve rappresentare uno strumento concreto per affrontare e risolvere le criticità funzionali, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative riconosciute dalla normativa e dal CCNL. L’assemblea sarà pertanto chiamata a valutare se le modalità con cui si sono sviluppati i rapporti sindacali abbiano inciso sul pieno esercizio delle prerogative riconosciute alle Organizzazioni Sindacali e ad individuare le eventuali iniziative da intraprendere, anche sotto il profilo della tutela delle prerogative sindacali, qualora ne ricorrano i presupposti. “Il confronto sindacale non può limitarsi ad un adempimento procedurale, ma deve rappresentare uno strumento reale attraverso il quale affrontare e risolvere le criticità che interessano il personale e l’organizzazione dei servizi.” L’assemblea rappresenterà un momento di partecipazione e di responsabilità, dal quale la CISL FP trarrà le proprie determinazioni rispetto alle ulteriori iniziative sindacali da assumere, non escludendo lo Stato di Agitazione e le eventuali condotte antisindacali.

L’Amministrazione comunale di Sermoneta prende atto della convocazione dell’assemblea del personale indetta dalla CISL Funzione Pubblica, nel pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali e del diritto dei lavoratori al confronto.

“Allo stesso tempo, – rispondono dall’amministrazione – ritiene doveroso ricordare quanto è stato concretamente realizzato dall’insediamento dell’Amministrazione per rafforzare la macchina comunale, migliorare l’organizzazione degli uffici e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini.

In questi mesi sono state infatti destinate importanti risorse all’ampliamento della dotazione organica, con particolare attenzione ai settori che presentavano le maggiori criticità, come l’Area 5 (SUAP, Servizi Demografici, Cultura e Turismo) e la Polizia Locale. Con quattro deliberazioni di Giunta adottate dall’inizio del mandato è stato programmato un significativo piano di assunzioni. Solo nel 2026 sono previste sei nuove assunzioni a tempo indeterminato nei servizi amministrativi, finanziari, culturali, demografici, urbanistici e nella Polizia Locale. A queste si aggiunge un’assunzione a tempo determinato nell’Area Servizi Demografici, necessaria per far fronte ai maggiori carichi di lavoro legati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica, mentre con l’aggiornamento del PIAO approvato a giugno è stata prevista anche un’ulteriore assunzione di un istruttore di vigilanza.

L’Amministrazione ha inoltre sfruttato le opportunità offerte dal cosiddetto “Decreto PA”, incrementando le risorse destinate alla graduazione delle posizioni organizzative e al fondo per il trattamento accessorio del personale, interventi pienamente conosciuti dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU. Anche sul fronte della valorizzazione del personale sono stati compiuti passi importanti: la contrattazione decentrata si è conclusa positivamente e sono in corso le procedure per le progressioni economiche del personale.

Per quanto riguarda le relazioni sindacali, l’Amministrazione ribadisce di aver sempre garantito disponibilità al confronto con tutte le organizzazioni sindacali che ne hanno fatto richiesta, attraverso numerosi incontri svolti nel rispetto delle norme e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L’Amministrazione conferma la propria disponibilità al confronto, rinnovando al tempo stesso la piena fiducia nei responsabili di area e in tutti i dipendenti comunali che, ogni giorno, con professionalità, responsabilità e spirito di servizio, contribuiscono al buon funzionamento della macchina amministrativa e all’attuazione del programma di governo”, conclude l’amministrazione.”