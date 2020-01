A Priverno con Befane e Briganti tra scope e …bici volanti

PRIVERNO – Il 6 gennaio Priverno festeggerà la Befana inaugurando la Ludoteca “Lucignolo”, ma non solo. Nella palazzina di Piazzale Metabo, nell’ex scuola dell’infanzia, il programma prenderà il via alle ore 15,15 con il raduno di befane in bicicletta (a cura di Pisolo Bike), più di 50 befane su due ruote che si muoveranno tra vicoli e strade del paese regalando dolci e allegria.

Alle ore 15,30 inizia la Caccia al Regalo, una caccia al tesoro itinerante guidata dagli allegri musicisti Briganti dell’Appia che tra stornelli e indovinelli ci accompagneranno nel magico mondo dei Balocchi.

Alle ore 16,00 l’atteso taglio del nastro per la Ludoteca Comunale “Lucignolo”, Piazzale Metabo a cura dell’Amministrazione Comunale.

Seguirà , alle ore 18,00 la discesa della vecchietta dalla Casa Comunale, a cura di Tiziana Pietrobono, Ass.Gruppo Arte Libera. “Pensate che sia un fantoccio? O una bambola di pezza? Vi sbagliate cari amici, lei è vera, è reale, è la Befana che vola dal Palazzo Comunale!”, è la promessa.