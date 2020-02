Coronavirus, al Goretti lavoro giorno e notte per malattie infettive, pronto soccorso e dipartimento prevenzione

LATINA – E’ stata una domenica convulsa quella di ieri con notizie di possibili contagi da nuovo coronavirus che si sono rincorse tutta la giornata anche nel Lazio e in provincia di Latina.

Tutti i casi di sintomatologia comune con l’influenza afferiti all’ospedale Goretti di Latina sono stati valutati con il principio massima precauzione e secondo le indicazioni dettate nell’ambito della gestione da Covid 2019. Reparto di malattie infettive, pronto soccorso e dipartimento di prevenzione della Asl di Latina stanno lavorando giorno e notte per controllare la situazione che al momento è buona.

POCHE MASCHERINE – Si fatica a trovare mascherine nelle farmacie, ma viene denunciata scarsa disponibilità dei dispositivi di Protezione Individuale anche per gli operatori sanitari. A dirlo è la UIL Funzione pubblica che in una nota si dice “seriamente preoccupata per la grave situazione conseguente alla emergenza Epidemia Coronavirus. Mancano mascherine, camici, calzari, oltretutto, indispensabili per fronteggiare le situazioni assistenziali con utenti a rischio”. Il sindacato ne chiede il rifornimento e “suggerisce di pianificare un contingente di personale in pronta disponibilità dedicato”.

IL PILOTA – Sono diversi i casi anche in provincia di Latina di persone che non possono tornare dalla Cina, si tratta di italiani e di cinesi, mentre altri hanno aggirato il divieto passando dalla Germania e dalla Francia che non hanno chiuso gli aeroporti. Tra chi per sicurezza si è attenuto alle disposizioni c’è, per esempio, un pilota di linea di Latina. Vincenzo Zarro lavora per una compagnia orientale e ha preferito non rientrare a Latina per non mettere a rischio la sua famiglia, come ci racconta nel suo servizio Francesca Balestrieri

RIENTRATI DA VENEZIA – A Sezze come deciso dal Comune sentita la Asl, è stato disposto il controllo sanitario di tutti i partecipanti ad una gita a Venezia, tornati ieri sera con due pulman. Annullate tutte le gite d’istruzione come disposto dal Governo sono molti gli studenti pontini rimasti a casa che torneranno in classe visto che nel Lazio le scuole restano per ora aperte. Ieri nelle Chiese evitato lo scambio della Pace per ridurre i contatti.

SUI TRENI – Vediamo infine che cosa accade sui treni Per chi viaggia anche sui regionali tra le misure predisposte per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, Trenitalia ha diffuso un protocollo al personale a contatto con i viaggiatori e ha disposto: