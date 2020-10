Covid – 19, il Pd di Latina elogia la sanità pontina

Shares

“La situazione Covid in Italia come in Europa ha dimensioni di vera e propria seconda ondata. Il Lazio e la provincia di Latina sono dentro questo contesto difficile”. A dirlo Claudio Moscardelli, segretario Provinciale PD, Franca Rieti segretario PD Latina e Roberto Masiero, segretario circolo sanità.

“A Latina i ricoveri presso l’ospedale Goretti hanno superato i picchi della prima ondata. I decessi sono inferiori. L’ospedale sta assicurando sia le cure Covid che per i pazienti affetti da altre patologie. I tamponi vengono effettuati da tempo su prenotazione. L’utilizzo della telemedicina consente di monitorare anche i pazienti nei loro domicili ove non occorrano cure in ospedale. Per assicurare tutti i servizi il personale medico e sanitario si sta spendendo con grande generosità. Il Direttore Generale Casati e la Asl di Latina stanno operando con efficacia tutelando la salute dei cittadini in condizioni di straordinaria emergenza . Le scelte operate sia nella prima ondata che nella seconda hanno assicurato alla nostra comunità provinciale minore sofferenza che altrove. Occorre reclutare maggior personale e più velocemente consentendo al settore reclutamento delle Asl il massimo delle flessibilità possibile . In questa fase si chiede responsabilità per chi ricopre ruoli politici ed istituzionali rifuggendo ad ogni strumentalizzazione. Sosteniamo senza riserve il lavoro della Asl di Latina , dirigenza e operatori , che ringraziamo per quanto fatto e stanno facendo”, concludono.